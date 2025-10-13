Se desploma pantalla durante concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

Foto: Cuartoscuro

El inicio del concierto sinfónico de El Tri en el Auditorio Nacional se vio interrumpido la noche del domingo 12 de octubre de 2025, cuando una pantalla gigante instalada sobre el escenario se desplomó, generando momentos de tensión entre los asistentes y obligando a suspender la presentación de inmediato.

El incidente ocurrió durante la interpretación de la primera canción, cuando la pantalla ubicada en el costado derecho del escenario comenzó a inclinarse peligrosamente.

La estructura cayó de forma vertical sobre el escenario, adoptó una forma curvada del lado de una de las esquinas.

La rápida intervención del equipo técnico permitió retirar a los integrantes de El Tri, liderados por Alex Lora, antes de que la situación se agravara.

Alex Lora trató de mantener la calma y el momento se viralizó en redes. Crédito: Redes Sociales

Alex Lora, fiel a su estilo, se dirigió al público con comentarios que buscaron restar dramatismo al incidente, aunque no ocultó la gravedad del momento: “Nunca pasan estas mamad..s, solo cuando toca El Tri”, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Mientras tanto, el público, que había llenado el emblemático recinto de Paseo de la Reforma, manifestó su molestia abucheando a la producción encargada del evento.

No se reportaron personas lesionadas, ni entre los músicos ni entre los asistentes, según confirmó TV Azteca.

El sonido local anunció que el concierto se reanudaría tras una pausa de 20 minutos, lo que permitió a los organizadores resolver el inconveniente. Aunque la audiencia continuó mostrando su molestia hacia la organización durante la espera, el regreso de El Tri al escenario restableció el ánimo general y el público pudo disfrutar del resto del espectáculo sin más contratiempos.La rápida intervención del equipo técnico y la ausencia de heridos permitieron que el evento continuara.

Sorprende advertencia de festival Vaiven

La reciente colocación de una advertencia en Jardines de México durante el Festival Vaivén en Morelos generó controversia al informar a los asistentes que los organizadores no asumirían responsabilidad por accidentes o lesiones ocurridas dentro del evento, incluso si fueran consecuencia de omisiones.

La nueva advertencia indignó a quienes suelen visitar estos eventos por la falta de seguridad. (X/@mx_tickets)

El aviso surgió meses después de que dos fotoperiodistas, Berenice y Miguel, murieran al ser aplastados por una estructura metálica durante el festival AXE Ceremonia en Parque Bicentenario, lo que intensificó el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos.

La legislación mexicana, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México y Morelos, establece que los organizadores de eventos deben garantizar la seguridad de los asistentes y cumplir con las normas de Protección Civil. Los deslindes de responsabilidad, aunque frecuentes en boletos y avisos, no eximen legalmente a los organizadores ante daños o lesiones derivados de negligencia, omisiones o incumplimiento normativo.