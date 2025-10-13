Riña en festividad religiosa deja tres personas muertas y cinco lesionadas en Tláhuac, CDMX

Las autoridades reportaron que tres personas murieron y cinco más resultaron heridas tras riña en la alcaldía Tláhuac, CDMX. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres personas murieron y cinco más resultaron heridas tras una riña de una festividad religiosa en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron a los oficiales de la zona diversos reportes de disparos y el avistamiento de varias personas lesionadas en la calle Miguel Hidalgo y su esquina con Jerusalén.

Tras arribar al lugar, los uniformados detallaron observar al menos a cinco personas con visibles manchas hemáticas (golpes visibles en la piel) en diversas partes del cuerpo, por lo que solicitaron apoyo de servicios de emergencia.

Tras la llegada de los paramédicos de Protección Civil (PC), reportaron a tres hombres de 42, 30 y 23 años de edad, sin signos vitales por heridas de bala, además, dos hombres más fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica especializada.

Una tradición religiosa que terminó en discusiones y tragedia

Las autoridades resaltaron que, de acuerdo con los testimonios de algunos asistentes a la reunión, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo (donde se llevaba a cabo el festejo), varias persona comenzaron a discutir y durante la riña, dos de las personas se agredieron físicamente y posteriormente, una de ellas sacó un arma y comenzó a disparar.

Tras los hechos, la SSC informó que el Ministerio Público ya comenzó con las investigaciones correspondientes además de realizar la revisión de los videos de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables del ataque.

Multihomicidio en Edomex: asesinan a balazos a cuatro personas en Nezahualcóyotl

La madrugada de este 13 de octubre cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una camioneta en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con NMas, tres mujeres y un hombre se encontraban presuntamente bebiendo al interior del vehículo cuando fueron interceptados y asesinados a balazos desde otro automóvil que circulaba por la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades informaron que ya abrieron las carpetas de investigación correspondientes y levantaron los cuerpos, mismos que serán trasladados al Ministerio Público, asimismo, o se han reportado detenidos.