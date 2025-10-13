Marcelo Ebrard comparecerá ante el Senado el próximo miércoles

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, México, el 3 de febrero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, anunció que el próximo miércoles se prevé la comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.

Se espera que el titular de Economía ofrezca un reporte de las consultas públicas de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La posibilidad de una renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha cobrado relevancia tras recientes declaraciones de Donald Trump sobre la conveniencia de revisar los términos del acuerdo.

Frente a este escenario, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la vigencia del tratado y subrayó que cualquier modificación requeriría un análisis exhaustivo.

Suspensión de la importación temporal de calzado, Marcelo Ebrard

DLa semana anterior, Sheinbaum fue consultada sobre los comentarios realizados por Trump en un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, donde el exmandatario estadounidense sugirió que los tres países “podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes”.

En respuesta, la presidenta mexicana afirmó que el T-MEC “es ley” en las tres naciones y enfatizó que su eventual modificación implicaría “una revisión muy profunda”, según declaraciones recogidas por medios locales.

En relación con los efectos de los aranceles estadounidenses sobre sectores estratégicos como la industria automotriz, el acero, el aluminio y el cobre, Sheinbaum reiteró que estas medidas están siendo evaluadas.

Sostuvo que “la mayor parte del tratado se está respetando…y creemos que nos va a ir bien”, según sus palabras recogidas por la prensa.

La presidenta Sheinbaum anticipó que la próxima semana se celebrarán reuniones clave para abordar estos temas y no descartó la posibilidad de solicitar una conversación directa con Trump si la situación lo requiere.

“Vamos a esperar, sobre todo la próxima semana que hay algunas reuniones importantes para, si es necesario, pues pedir una llamada con el presidente Trump”, manifestó Sheinbaum.

La agenda del Senado incluye la ley aduanera

Castillo Juárez detalló que, además de la comparecencia de Ebrard, se espera la llegada de la minuta relativa a la Ley de Amparo.

La legisladora anticipó que este documento será revisado en Comisión y, posteriormente, sometido a debate y posible aprobación en el Pleno.

Asimismo, la Ley Aduanera figura entre los asuntos que podrían ser discutidos y avalados en los próximos días. “Son temas que se espera discutir esta semana, pero ya estaremos viendo los tiempos y los acuerdos”, expresó Castillo Juárez.