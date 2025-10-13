México

Marcelo Ebrard comparecerá ante el Senado el próximo miércoles

Se espera que el titular de Economía ofrezca un reporte de las consultas públicas de cara a la revisión del T-MEC

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El secretario de Economía de
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, México, el 3 de febrero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, anunció que el próximo miércoles se prevé la comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.

Se espera que el titular de Economía ofrezca un reporte de las consultas públicas de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La posibilidad de una renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha cobrado relevancia tras recientes declaraciones de Donald Trump sobre la conveniencia de revisar los términos del acuerdo.

Frente a este escenario, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la vigencia del tratado y subrayó que cualquier modificación requeriría un análisis exhaustivo.

Suspensión de la importación temporal
Suspensión de la importación temporal de calzado, Marcelo Ebrard

DLa semana anterior, Sheinbaum fue consultada sobre los comentarios realizados por Trump en un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, donde el exmandatario estadounidense sugirió que los tres países “podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes”.

En respuesta, la presidenta mexicana afirmó que el T-MEC “es ley” en las tres naciones y enfatizó que su eventual modificación implicaría “una revisión muy profunda”, según declaraciones recogidas por medios locales.

En relación con los efectos de los aranceles estadounidenses sobre sectores estratégicos como la industria automotriz, el acero, el aluminio y el cobre, Sheinbaum reiteró que estas medidas están siendo evaluadas.

Sostuvo que “la mayor parte del tratado se está respetando…y creemos que nos va a ir bien”, según sus palabras recogidas por la prensa.

La presidenta Sheinbaum anticipó que la próxima semana se celebrarán reuniones clave para abordar estos temas y no descartó la posibilidad de solicitar una conversación directa con Trump si la situación lo requiere.

Vamos a esperar, sobre todo la próxima semana que hay algunas reuniones importantes para, si es necesario, pues pedir una llamada con el presidente Trump”, manifestó Sheinbaum.

La agenda del Senado incluye la ley aduanera

Castillo Juárez detalló que, además de la comparecencia de Ebrard, se espera la llegada de la minuta relativa a la Ley de Amparo.

La legisladora anticipó que este documento será revisado en Comisión y, posteriormente, sometido a debate y posible aprobación en el Pleno.

Asimismo, la Ley Aduanera figura entre los asuntos que podrían ser discutidos y avalados en los próximos días. “Son temas que se espera discutir esta semana, pero ya estaremos viendo los tiempos y los acuerdos”, expresó Castillo Juárez.

Temas Relacionados

SenadoMarcelo EbrardT-MECmexico-noticias

Más Noticias

Por qué la Línea 1 del Metro CDMX no abrirá en octubre hasta Observatorio

Clara Brugada confirmó que la nueva fecha para la inauguración de las estaciones faltantes será el 16 de noviembre

Por qué la Línea 1

Popocatépetl registró 54 exhalaciones 3 horas de tremor en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones 3

Agrega una cucharada de este ingrediente de cocina a tu sartén para conseguir los mejores huevos fritos

Existen algunas recomendaciones poco comunes de la cocina cotidiana

Agrega una cucharada de este

Ricardo Monreal tacha de “politiquería” críticas por desaparición de Fonden: existe fideicomiso de 19 mil millones

El diputado de Morena adelantó que buscará que legisladores cooperen con una cuota a los acopios para solidarizarse con las personas damnificadas

Ricardo Monreal tacha de “politiquería”

Valor de cierre del dólar en México este 13 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial