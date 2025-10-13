Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Parte de las acciones de las autoridades (Fiscalía de Jalisco)

Un hombre identificado como Elvis Emmanuel “N” fue capturado tras un cateo en Jalisco y posteriormente fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes o insignias, así como por delitos contra la salud.

Las acciones contra dicho individuo fueron informados por la Fiscalía de Jalisco el 12 de octubre. La institución encargada fue la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Agentes de seguridad llegaron a un domicilio ubicado en la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, para realizar un cateo derivado de una denuncia por maltrato animal, lo anterior resultó en el arresto de Elvis Emmanuel.

Lo hallado durante el cateo

El informe de las autoridades refiere que el hombre imputado al parecer también agredía a vecinos y mascotas del sitio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los uniformados revisaron el inmueble encontraron diversos indicios, entre ellos un porta gafete, diversas cantidades de enervante, una pistola metálica, un artefacto tipo rifle, cajas y cartucheras con municiones de distintos calibres, razón por la que el sujeto fue asegurado.

“Al detenido también se le señala el delito de posesión del arma de fuego de uso exclusivo del ejército, aunque esta investigación se derivó a la autoridad federal correspondiente", es parte de lo compartido por la Fiscalía de Jalisco.

Posteriormente el Juzgado de Control determinó vincular a proceso a Elvis Emmanuel “N”, y como medida cautelar se le dictó la prisión preventiva justificada por seis meses, además de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detiene a sujeto por asesinato de un menor de edad

(FGE Jalisco)

También el 12 de octubre fue informado el arresto de Moisés “N”, un sujeto de 25 años de edad y quien es acusado de la muerte de un joven de 16 años, lo anterior luego de una pelea durante un partido de futbol en una unidad deportiva de Guadalajara, hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Las averiguaciones de las autoridades indican que las lesiones provocadas a la víctima resultaron mortales, pues el joven de 16 años, quien fue atendido por médicos, falleció debido a un un traumatismo craneoencefálico.

Fue la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, dependiente de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, la que logró identificar y detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de un juez de control para que sea determinada sus situación jurídica.