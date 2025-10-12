México

Detienen a joven de 25 años como presunto responsable de la muerte de jugador de futbol luego de un enfrentamiento en 2024

Las autoridades arrestaron a un hombre de 25 años tras la muerte del jugador; la investigación sigue abierta

Por Fabián Sosa

Guardar
(FGE Jalisco)
(FGE Jalisco)

Moisés “N”, de 25 años, fue detenido como presunto responsable de la muerte de un joven de 16 años tras una riña durante un partido de futbol en una unidad deportiva de Guadalajara.

El presunto responsable fue detenido y será presentado ante un juez para la audiencia de imputación. Según las investigaciones, el incidente ocurrió la noche del 9 de septiembre de 2024.

Según la información difundida por la fiscalía, el altercado ocurrió durante un encuentro entre equipos contrarios. En el transcurso del partido, Moisés “N” habría agredido físicamente al joven, primero con un golpe en la cara y después en la nuca.

Una investigación en curso

La Fiscalía mantiene abierta la
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. (FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO)

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, la investigación apuntó que las lesiones provocadas resultaron fatales, razón por la que la víctima, pese a recibir atención médica, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, dependiente de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, logró identificar y detener al presunto agresor.

Moisés “N” fue trasladado el pasado 10 de octubre desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado y puesto a disposición de un Juzgado de Control, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación en las próximas horas.

Las autoridades informaron que la investigación permanece abierta y que se mantienen los esfuerzos para esclarecer los hechos. La Fiscalía manifestó su compromiso de continuar con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y presentar ante la justicia a quienes resulten implicados en este caso.

Posibles sentencias para el detenido

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el Código Penal Federal, tras la última actualización del 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el marco legal establece con precisión las circunstancias y consecuencias para quienes cometan estos ilícitos, así como las penas específicas según el contexto del suceso.

El Artículo 302 define que cometimiento de homicidio corresponde a quien priva de la vida a otra persona. Para determinar la gravedad y la tipificación del delito, el Artículo 303 detalla las circunstancias bajo las cuales una lesión se considera mortal.

Entre los elementos sobresalientes, se exige que la muerte derive de alteraciones debidas a la lesión en órganos afectados o de complicaciones que no pudieron combatirse por su carácter incurable o la falta de recursos médicos.

Además, el dictamen de dos peritos, respaldado por una autopsia cuando resulta necesaria, valida el carácter mortal de la lesión. Cuando no se localiza el cuerpo o la autopsia no es posible, basta con que los peritos, sustentados en los registros del proceso, dictaminen la consecuencia letal de las lesiones.

A pesar de estas pautas, el propio articulado contempla excepciones. El Artículo 304 clarifica que, incluso si se cumplen todas las condiciones previas, la lesión se reputa mortal aunque se demuestre que la muerte podría haberse evitado mediante atención inmediata, que la víctima presentaba una constitución física particular o que otras personas podrían haber sobrevivido con la misma herida.

Por contraste, el Artículo 305 descarta la responsabilidad directa del agravante si la muerte resulta de causas anteriores a la lesión o bien si la lesión se agrava por tratamientos o intervenciones desafortunadas posteriores, incluyendo operaciones quirúrgicas o la conducta imprudente del propio paciente.

En cuanto a las sanciones, el Artículo 307 impone penas privativas de libertad de 12 a 24 años para quienes resulten responsables de homicidio simple intencional y no exista una penalidad especial establecida.

El Artículo 308 introduce una distinción relevante: si el homicidio ocurre durante una riña, la sanción oscila entre cuatro y 12 años de prisión; en el caso de un duelo, la condena puede ir de dos a ocho años.

Además, la decisión judicial considera la condición de provocador o provocado, y el grado de la provocación, para modular la pena correspondiente, conforme a lo señalado por el DOF y los artículos 51 y 52 del mismo código.

Temas Relacionados

GuadalajaraJaliscoSeguridadAgresiónFutbolmexico-noticias

Más Noticias

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Los sospechosos arrestados fueron identificados mediante el sistema de videovigilancia

Cae banda integrada por adolescentes

Detienen a adolescentes de 13 y 15 años por el homicidio de Leyla Monserrath en Sonora

Las movilizaciones por parte de la familia y grupos de acompañamiento lograron hacer presión en las autoridades quienes ahora deberán juzgar a los menores

Detienen a adolescentes de 13

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 12 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización

Cómo limpiar de forma natural el páncreas con dos condimentos que regulan el azúcar en sangre y evitan picos de glucosa

El páncreas regula la glucosa en sangre mediante la producción de insulina y enzimas digestivas esenciales, por lo que conservar en buen estado su funcionamiento contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes

Cómo limpiar de forma natural

Tras 15 años de investigación, condenan a 23 años de prisión a hombre responsable de homicidio en Tijuana

La resolución judicial se logró tras una investigación exhaustiva del crimen cometido junto a otros implicados en la colonia Aguaje de la Tuna

Tras 15 años de investigación,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae banda integrada por adolescentes

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

DEPORTES

Gabriela Rodríguez hace historia y

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025