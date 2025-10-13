México

CFE finaliza plazo de contratación de carbón mineral para centrales termoeléctricas de Coahuila

Dicho proceso beneficiará a las termoeléctricas José López Portillo y Carbón II de esta entidad

Por Omar Martínez

Guardar
La CFE anunció la adjudicación de
La CFE anunció la adjudicación de 7 millones 988 mil 087 toneladas de carbón mineral térmico para sus centrales termoeléctricas en Coahuila. Foto: REUTERS/Daniel Becerril.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la adjudicación de 7 millones 988 mil 087 toneladas de carbón mineral térmico para sus centrales termoeléctricas en Coahuila, una operación que alcanza los 12 mil 239 millones de pesos.

De acuerdo con la propia CFE, este procedimiento se realizó a través del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 8 de octubre de 2025.

En este proceso, según informó la CFE, participaron productores locales, lo que generará una derrama económica importante en la Región Carbonífera de Coahuila y contribuirá a la reactivación productiva y generación de nuevos empleos en la zona, de acuerdo a la información proporcionada.

La licitación pública tuvo apertura para diversos proveedores y utilizó evaluación electrónica bajo la normatividad vigente, según reportó la CFE.

La licitación pública tuvo apertura para diversos
La licitación pública tuvo apertura para diversos proveedores y utilizó evaluación electrónica bajo la normatividad vigente. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

El mecanismo utilizado para adjudicación fue el de Porcentaje Base de Descuento, cuyo criterio principal consistió en el precio.

Las partidas se dividieron en dos contratos principales: uno por 7 mil 065 millones 284 mil 440 pesos mexicanos y otro por 8 mil 818 millones 067 mil 238.58 pesos mexicanos.

El fallo arrojó como resultado la adjudicación de 27 partidas entre distintos proveedores, con un monto total concedido de 12 mil 239 millones 284 mil 598.23 pesos mexicanos.

El volumen adjudicado, equivalente a casi ocho millones de toneladas, se destinará al abastecimiento de las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ambas ubicadas en Nava, Coahuila.

Durante el anuncio, la CFE reiteró el compromiso de la empresa con la transparencia, la legalidad y la competencia en los procesos de contratación.

“Este procedimiento se realizó mediante convocatoria pública con participación abierta y evaluación electrónica, conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia e igualdad entre proveedores”, precisó la CFE a través de un comunicado oficial que dio a conocer.

Claudia Sheinbaum informó sobre los recientes apagones en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Crédito: fb Accidentes Yucatán

Carbón mineral térmico fomentará bienestar social

El impacto económico previsto por la licitación va más allá de la esfera energética, ya que, según las expectativas del Gobierno de México, el incremento en la demanda de carbón mineral térmico fomentará el bienestar social en las comunidades cercanas a las centrales y fortalecerá la economía regional.

La prioridad de la CFE es garantizar el suministro para sus centrales, pero también estimular la economía de la zona.

La operación permitirá asegurar el suministro de insumos a las termoeléctricas y dará un impulso a la actividad minera regional después de un periodo de menor actividad.

Según la CFE, se espera que la participación de productores locales impacte de manera directa en la economía y el empleo en la región carbonífera de Coahuila.

El incremento en la demanda
El incremento en la demanda de carbón mineral térmico fomentará el bienestar social en las comunidades cercanas a las centrales. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Temas Relacionados

CFEComisión Federal de ElectricidadCoahuilaCarbón mineralCentrales termoeléctricasmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025 anuncia última semana de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios: cuándo será

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025 anuncia

Línea 3 del Metro CDMX: así sera la remodelación integral que iniciará este 2025

El gobierno capitalino confirmó que ya empezó la primera fase de estudios para determinar las intervenciones a las estaciones

Línea 3 del Metro CDMX:

Tormenta tropical Lorenzo: esta es su trayectoria en el Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano, frente a las costas de Chiapas y Oaxaca

Tormenta tropical Lorenzo: esta es

“No puedo, estoy muerta”, internautas se burlan de la caída del sistema de BBVA

Los servicios de la institución financiera están paralizados

“No puedo, estoy muerta”, internautas

USD a MXN cotiza ligeramente a la alza tras el fortalecimiento del dólar al cierre de este 13 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

USD a MXN cotiza ligeramente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo votar por tu participante

¿Cómo votar por tu participante favorito de La Granja VIP? 

¿'La Granja VIP’ o ‘Quién es la Máscara’? Revelan cuál programa ganó en rating durante su estreno

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

DEPORTES

Critican a Chaco Giménez por

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial