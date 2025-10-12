Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

El programa de televisión genera expectativa en su segunda semana CRÉDITO: Facebook/ExatlonMx

La segunda eliminación de Exatlón México 2025 ha desatado amplios rumores sobre quién podría salir en el episodio de este domingo.

Lo único seguro es la salida de una de las atletas del equipo Rojo. Durante la transmisión de este domingo 12 de octubre, se identificará de manera oficial a la competidora que abandonará la competencia, aunque la identidad se mantiene en suspenso.

De acuerdo con rumores de fans que estiman el rendimiento de cada deportista, Thaly, Ella o Edna serían eliminadas hoy 12 de octubre.

Este escenario pone fin a una semana particularmente intensa para las mujeres de los equipos Rojo y Azul, quienes se encontraron en riesgo a lo largo del segundo ciclo de duelos y pruebas físicas. “Aunque los nombres mencionados han circulado con fuerza, TV Azteca no ha confirmado nada de manera oficial. La producción mantiene el suspenso hasta la transmisión del capítulo”, señalaron los redactores del medio digital, remarcando que solo al final de la jornada se revelará el destino de estas competidoras.

De acuerdo con la información recopilada por los sitios que se dedican a las filtraciones del programa, la eliminada de este domingo 12 de octubre estaría entre Thaly, Ella o Edna, todas pertenecientes al equipo Rojo. La popularidad de estas atletas ha generado especulaciones ante la inminente salida.

Esta eliminación ocurre inmediatamente después de la integración de Aristeo Cazares al equipo Rojo, un movimiento que provocó sorpresa dentro del grupo y fue calificado como una entrada “monumental” por el narrador Antonio Rosique, quien relató la escena en que el atleta saltó desde una caja para unirse a sus compañeros.

Este hecho incrementó los elementos de incertidumbre y sorpresa para el público seguidor. Además, se confirmó en días previos la baja de Doris del Moral del equipo Azul a raíz de una lesión de tobillo sufrida el 10 de octubre; por el momento, la producción no ha anunciado quién será su reemplazo.