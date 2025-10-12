Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Foto: SSC

Una mujer fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser localizada con una subametralladora en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría, personal realizaban recorridos de seguridad en la colonia Morelos cuando observaron a la joven portando el arma de fuego que se localizaba sobre la calle Alfarería.

Los efectivos le indicaron el alto mediante comandos de voz, pero ella emprendió la huida ingresando a una unidad habitacional, lo que inició una persecución al interior del inmueble mientras portaba en las manos el arma de fuego.

La persecución culminó cuando la mujer intentó ingresar a una vivienda y fue alcanzada por los autoridades, quienes procedieron con su detención.

En el sitio, los oficiales encontraron una bolsa negra en el piso en la que había 30 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta canela, que en conjunto sumaban aproximadamente 30 kilogramos de aparente marihuana, además del arma de fuego tipo subametralladora.

Droga y arma de fuego asegurados por los policías capitalinos. Foto: SSC

Tras la detención, los efectivos informaron a la mujer de 34 años sobre sus derechos constitucionales y tanto ella como lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes por la portación del arma y la posible comisión de delitos contra la salud.

Durante el procedimiento, la mujer intentó ofrecer dinero en efectivo a los policías para evitar tanto la detención como su presentación ante las autoridades, sin embargo, elementos de la SSC lo rechazaron y notificaron este hecho al Ministerio Público para su integración en la carpeta de investigación.

Detienen por cuarta vez a presunto integrante de La Unión Tepito

"El Fernandito" es cercano en La Unión Tepito a Eduardo Ramírez Tiburcio, "El Chori" | X / @PabloVazC

Este hecho se suma a la detención de Fernando Sánchez, alias “El Fernandito”, presunto principal operador de La Unión Tepito en la colonia Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Se trata de la cuarta detención del sujeto realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que también es identificado como presunto colaborador cercano de “El Chori”.

Su captura se realizó en la calle Norte 72 de la colonia Pensador Mexicano cuando policías capitalinos detectaron a un hombre en una camioneta gris manipulando lo que parecía un arma de fuego.

| SSC-CDMX

Tras una revisión preventiva, los uniformados aseguraron un cargador con cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, 292 envoltorios con drogas, dinero en efectivo y una libreta con nombres. Posteriormente, trasladaron a “El Fernandito” ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con reportes, “El Fernandito” ya había sido detenido en los años 2019, 2021 y 2023 por delitos relacionados con narcomenudeo y extorsión, aunque en todas las ocasiones recuperó la libertad.