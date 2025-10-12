México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Aún hay registros para alumnos de preparatoria?

La iniciativa abrió un nuevo periodo de inscripciones desde el pasado 1 de octubre

Por César Márquez

La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico bimestral a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y entrega a cada participante un recurso monetario de forma bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

El objetivo de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

El objetivo de la beca
El objetivo de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Aún hay registros para la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) abrió desde el pasado 1 de octubre un nuevo periodo de registros a la Beca Benito Juárez para que más alumnos de nivel bachillerato puedan incorporarse.

La dependencia también indicó que la convocatoria estará abierta hasta el próximo miércoles 15 de octubre, por lo que aún hay registros abiertos a la Beca Benito Juárez-

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

El proceso de inscripción para la Beca Benito Juárez finaliza con la verificación y confirmación del registro. Para realizarlo, es necesario contar con la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente e ingresar los datos personales, incluida la CURP y la información de contacto, en la página becabenitojuarez.gob.mx. El primer paso consiste en crear una cuenta Llave MX en llave.gob.mx, lo que permitirá acceder al sistema de registro en línea.

Requisitos y documentos

  • Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
  • No recibir otra beca federal con el mismo fin.
  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT).
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).
La Beca Benito Juárez abrirá
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a todos estos alumnos para que logren continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

