México

Aseguran tractocamión con más de 50 mil litros de hidrocarburo ilegal en Sonora

El conductor fue detenido junto a su acompañante por no acreditar la posesión del combustible

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: GN
Foto: GN

Un operativo de la Guardia Nacional en el estado de Sonora culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de un tractocamión que transportaba 55 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia no pudo ser acreditada legalmente.

El hecho se registró en el kilómetro 17 de la carretera federal Guaymas-Hermosillo, dentro del municipio de Guaymas, durante labores de patrullaje enfocadas en la seguridad y la prevención del delito.

La intervención se produjo cuando los efectivos de la Guardia Nacional detectaron un tractocamión acoplado a un semirremolque que circulaba sin los señalamientos preventivos requeridos. Ante esta irregularidad, los agentes procedieron a marcar el alto al vehículo para realizar una inspección.

El conductor informó que transportaba 55 mil litros de hidrocarburo, pero no presentó la documentación necesaria para demostrar la legalidad de la carga. Esta falta de acreditación motivó la detención tanto del chofer como de su acompañante, de quienes no se detalló su identidad.

Foto: GN
Foto: GN

Ambos sujetos fueron informados de sus derechos mediante la lectura de la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y su ingreso quedó registrado en el Registro Nacional de Detenciones. Posteriormente, junto con el tractocamión, el semirremolque y el combustible, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica.

La Guardia Nacional subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México. En el comunicado oficial, la institución reafirmó su compromiso de fortalecer las medidas de prevención del delito en la red carretera federal y de cumplir con las tareas encomendadas bajo estricto apego a la normatividad vigente.

Desmantelan centro de operación criminal en Sonora

La realización de un cateo que derivó en el decomiso de armas de alto poder, vehículos robados y narcóticos con el objetivo de debilitar una estructura criminal en la frontera de San Luis Río Colorado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la operación se efectuó el 10 de octubre y se coordinó entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y el Mando Único.

Foto: FGJES
Foto: FGJES

El operativo tuvo lugar en un inmueble del callejón Nayarit, colonia Ruiz Cortines, en el que fueron aseguradas 29 armas largas, además de una pistola calibre .45, piezas de armamento desarmado, cientos de cartuchos útiles y cargadores.

Además, fueron localizadas pastillas, presuntamente de fentanilo, selladas en paquetes y bolsas, nueve vehículos, de los cuales cinco tenían reporte de robo; tres en Estados Unidos y dos en Baja California.

Durante la inspección a dos automóviles —un Subaru Legacy y un Honda Civic—, los agentes localizaron múltiples fusiles, subfusiles, pistolas y cargadores de calibres .223, 7.62x39, .22 y .45, además de recipientes con pastillas y una sustancia granulada blanca. Servicios Periciales y Ciencias Forenses procedieron a embalar la evidencia bajo cadena de custodia para su posterior análisis.

Un dictamen preliminar de Química Forense determinó la presencia de 19 kilogramos de pastillas con la leyenda “M/30”, 0,870 kilogramos de sustancia granulada y 69,8 gramos de sustancia pastosa color café, todos asegurados como evidencia de delitos contra la salud.

Foto: FGJES
Foto: FGJES

Los objetos confiscados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público y serán analizados con Balística Forense para esclarecer si están vinculados con hechos delictivos en la región.

Además, el ministerio público mantiene abiertas diversas líneas de investigación en conjunto con autoridades federales e internacionales, con el objetivo de identificar a los responsables, determinar la procedencia de las armas y drogas e investigar la posible relación con otros delitos recientes en el área.

Temas Relacionados

hidrocarburo ilegalSonoratractocamiónGuaymascateoarmamentoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Vinculación productiva INAPAM: este programa permite obtener un pago extra a adultos mayores

Poseer la credencial permite a personas de 60 años o más tener un salario base, un monto que puede representar una ayuda significativa rumbo a finales de año

Vinculación productiva INAPAM: este

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

La negativa de Mariana Botas a presentarse en el programa de Imagen Televisión encendió las redes sociales y generó debate

Mariana Botas rechazó asistir al

Así es como el bicarbonato y una tapadera pueden ayudarte a limpiar tus sillones

Transforma tu sofá con mezcla casera y presión circular, elimina manchas, olores y renueva sin esfuerzo ni químicos agresivos

Así es como el bicarbonato

Santoral: cuál es el santo del 12 de octubre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Resultados Melate Retro 11 de octubre de 2025: quiénes se llevaron los $1.3 millones

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 11 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco afirma que acusación de

CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas rechazó asistir al

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

DEPORTES

José Luis Castillo confiesa quién

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20