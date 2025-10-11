Resultados Sorteo Superior 2860 Lotería Nacional 10 de octubre 2025: premio de 17 millones de pesos

La lotería nacional hace homenaje a los 70 años de historia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

En la edición del 10 de octubre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Superior 2860 hace homenaje a los 70 años historia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C. (CNNM) una asociación civil nacional que representa y unifica a los notarios públicos de todo México. Fundado en 1955 bajo el nombre original de Asociación Nacional del Notariado.

“El Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene, entre sus finalidades, actuar con responsabilidad social para resolver los problemas jurídicos de la sociedad, por ejemplo, la regularización de la tenencia de la tierra urbana y ejidal, el mes de septiembre, mes del testamento, abril, mes de la voluntad anticipada, participar y auxiliar en las jornadas electorales como fedatario, asesoramiento gratuito en forma masiva en toda la República, entre otras”, se lee en el sitio oficial del sorteo en la página web de la Lotería Nacional

Resultados del Sorteo Superior del 10 de octubre de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos : 08552

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 08375

Premio de 275 mil pesos: 10824

Premio de 275 mil pesos: 31937

Premio de 275 mil pesos: 33677

Premio de 275 mil pesos: 55003

Premio de 144 mil pesos: 16097

Premio de 144 mil pesos: 54025

Premio de 144 mil pesos: 52785

Premio de 144 mil pesos: 05990

Premio de 90 mil pesos: 11607

Premio de 90 mil pesos: 05561

Premio de 90 mil pesos: 26810

Premio de 90 mil pesos: 35123

Premio de 90 mil pesos: 53949

Premio de 90 mil pesos: 22288

Premio de 90 mil pesos: 58441

Premio de 90 mil pesos: 32142

Premio de 90 mil pesos: 58110

Premio de 90 mil pesos: 54427

Reintegros 2 y 5

La estructura del Sorteo Superior

(FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $40 MXN.

Una serie (20 cachitos): $800 MXN.

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores (hasta $10,000 MXN): En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.