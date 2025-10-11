México

Panqué de naranja con glaseado encima, una receta simple y deliciosa

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse

Por Lorna Huitrón

Guardar
El aroma cítrico del bizcocho
El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse

No hay nada más reconfortante que un panqué de naranja con glaseado recién horneado acompañado de una taza de café caliente, especialmente en los días lluviosos.

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor profundo y tostado del café, creando un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse. Esta combinación no solo deleita al paladar, sino que transforma cualquier tarde gris en una experiencia cálida y acogedora, perfecta para leer, charlar o simplemente dejarse llevar por los pequeños placeres de la vida.

Un referente de la repostería casera

El panqué de naranja con glaseado se ha convertido en un referente de la repostería casera gracias a su sabor fresco, su textura esponjosa y su apariencia atractiva. A diferencia de otras preparaciones más complejas, esta receta se destaca por su simplicidad y por utilizar ingredientes que suelen encontrarse en cualquier cocina, lo que la hace accesible tanto para principiantes como para quienes tienen experiencia en la repostería.

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse | Crédito: YouTube/Dulce Hogar Recetas

Ingredientes clave para un panqué ligero y esponjoso

Para preparar este panqué, se requiere:

  • Harina de trigo
  • Polvo para hornear
  • Sal
  • Mantequilla
  • Azúcar
  • Huevos
  • Jugo y ralladura de naranja
  • Leche

Estos ingredientes se combinan de manera estratégica para garantizar una masa ligera y aireada. El primer paso consiste en batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida, que servirá como base para incorporar los huevos de forma gradual. Posteriormente, se agrega la ralladura y el jugo de naranja, aportando un aroma cítrico característico que define esta receta.

Técnica para lograr un panqué suave y húmedo

Uno de los secretos para que el panqué quede suave y húmedo es alternar la incorporación de los ingredientes secos con la leche, utilizando movimientos envolventes para no perder el aire incorporado durante el batido.

Esta técnica evita que el bizcocho quede compacto y favorece una textura ligera y esponjosa. La mezcla se vierte en un molde previamente engrasado o forrado con papel para hornear y se lleva al horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Glaseado de naranja: el toque final que marca la diferencia

El glaseado de naranja es un componente clave que no solo aporta dulzura, sino que también realza el sabor cítrico del panqué. Para elaborarlo, se mezcla azúcar glass con jugo de naranja hasta conseguir una consistencia líquida adecuada, que se vierte sobre el panqué ya frío. Este toque final ofrece un acabado brillante y apetitoso que convierte cualquier porción en una experiencia sensorial completa.

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse | Crédito: YouTube/Dulce Hogar Recetas

Consejos adicionales para un panqué perfecto

Entre los consejos adicionales, se recomienda:

  • Usar mantequilla y huevos a temperatura ambiente para una mejor emulsión.
  • Evitar sobrebatir la mezcla al añadir la harina, para conservar la esponjosidad.
  • Agregar nueces o chispas de chocolate si se desea variar la receta.

Estas estrategias simples aseguran que el panqué conserve su suavidad y su característico sabor casero.

El panqué de naranja con glaseado es perfecto para acompañar una taza de café caliente, especialmente en días nublados o lluviosos.

Temas Relacionados

Panqué de naranjaglaseadoreceta simpledías lluviososmexico-noticias

Más Noticias

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e

Prepara este empanizador saludable, ideal para controlar el colesterol y los picos de insulina

Ayuda a reducir colesterol y mejorar la digestión, convirtiéndose en una opción versátil y saludable para quienes buscan comidas más equilibradas sin sacrificar sabor

Prepara este empanizador saludable, ideal

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

La actriz lamentó la muerte de Fede Dorcaz, modelo y cantante que también participaría en esta temporada del reality show

Briggitte Bozzo regresa a Las

FGJEM detiene a 44 presuntos responsables de robo de vehículos: 35 ya vinculados a proceso en Edomex

Autoridades señalan que este delito de alto impacto fue a la baja en un 37 por ciento

FGJEM detiene a 44 presuntos

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Los hechos de violencia se dan en esta región lacustre a solo unos días de la celebración de la enigmática Noche de Muertos en el municipio cercano a la capital del estado

Sujetos armados desatan balaceras y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados desatan balaceras y

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Briggitte Bozzo regresa a Las

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

DEPORTES

Skadi, “La Reina de los

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”