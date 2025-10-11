Panqué de naranja con glaseado encima, una receta simple y deliciosa

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse

No hay nada más reconfortante que un panqué de naranja con glaseado recién horneado acompañado de una taza de café caliente, especialmente en los días lluviosos.

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor profundo y tostado del café, creando un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse. Esta combinación no solo deleita al paladar, sino que transforma cualquier tarde gris en una experiencia cálida y acogedora, perfecta para leer, charlar o simplemente dejarse llevar por los pequeños placeres de la vida.

Un referente de la repostería casera

El panqué de naranja con glaseado se ha convertido en un referente de la repostería casera gracias a su sabor fresco, su textura esponjosa y su apariencia atractiva. A diferencia de otras preparaciones más complejas, esta receta se destaca por su simplicidad y por utilizar ingredientes que suelen encontrarse en cualquier cocina, lo que la hace accesible tanto para principiantes como para quienes tienen experiencia en la repostería.

Ingredientes clave para un panqué ligero y esponjoso

Para preparar este panqué, se requiere:

Harina de trigo

Polvo para hornear

Sal

Mantequilla

Azúcar

Huevos

Jugo y ralladura de naranja

Leche

Estos ingredientes se combinan de manera estratégica para garantizar una masa ligera y aireada. El primer paso consiste en batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida, que servirá como base para incorporar los huevos de forma gradual. Posteriormente, se agrega la ralladura y el jugo de naranja, aportando un aroma cítrico característico que define esta receta.

Técnica para lograr un panqué suave y húmedo

Uno de los secretos para que el panqué quede suave y húmedo es alternar la incorporación de los ingredientes secos con la leche, utilizando movimientos envolventes para no perder el aire incorporado durante el batido.

Esta técnica evita que el bizcocho quede compacto y favorece una textura ligera y esponjosa. La mezcla se vierte en un molde previamente engrasado o forrado con papel para hornear y se lleva al horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Glaseado de naranja: el toque final que marca la diferencia

El glaseado de naranja es un componente clave que no solo aporta dulzura, sino que también realza el sabor cítrico del panqué. Para elaborarlo, se mezcla azúcar glass con jugo de naranja hasta conseguir una consistencia líquida adecuada, que se vierte sobre el panqué ya frío. Este toque final ofrece un acabado brillante y apetitoso que convierte cualquier porción en una experiencia sensorial completa.

Consejos adicionales para un panqué perfecto

Entre los consejos adicionales, se recomienda:

Usar mantequilla y huevos a temperatura ambiente para una mejor emulsión.

Evitar sobrebatir la mezcla al añadir la harina, para conservar la esponjosidad.

Agregar nueces o chispas de chocolate si se desea variar la receta.

Estas estrategias simples aseguran que el panqué conserve su suavidad y su característico sabor casero.

El panqué de naranja con glaseado es perfecto para acompañar una taza de café caliente, especialmente en días nublados o lluviosos.