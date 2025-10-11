La vez que Lupillo Rivera exhibió supuestos audios de Belinda en un programa de radio: “Buenas noches guapo”

(YT: El show de Piolin // @belindapop)

Lupillo Rivera está envuelto en controversia por las declaraciones que hizo en su libro autobiográfico Tragos amargos sobre su supuesto romance con Belinda.

Y es que no solo reveló que la estrella pop supuestamente fue quien dio el primer paso, también destapó que habrían estado alrededor de 7 meses juntos y habrían terminado por rumores de presunta infidelidad en contra de la cantante.

Esto, aunado a unos videos que se filtraron en redes sociales donde los cantantes aparecen juntos, orillaron a Belinda a tomar una contundente decisión: demandar al Toro del Corrido y solicitar medidas de seguridad en su contra.

(IG: @saleelsoltv)

De acuerdo con un comunicado del despacho de abogados que representa a Belinda, el pasado 2 de octubre se interpuso una demanda en contra de Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se recibieron medidas de protección a favor de la cantante.

“Recordamos que ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, se lee en el documento.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el proceso legal. El intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto, pero sí reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales por exhibir a Belinda.

La estrella pop denunció a su supuesto ex novio por presunta violencia mediática y digital. YT: We Love Entretenimiento // ¡Siéntese quien pueda!

“Le mando un saludo a los haters, con cada mensaje que ustedes me mandan gano 4 dólares con 25 centavos. Pero aquí está lo interesante. Este vato me manda un mensaje y me dice ‘con ese libro nos vamos a limpiar el c... o sea el trasero’“, dijo en Instagram.

¿Lupillo Rivera exhibió un audio de Belinda en un programa de radio?

Tras el escándalo que se desató, usuarios de redes sociales viralizaron un fragmento de la entrevista que el Toro del Corrido concedió hace aproximadamente cinco años (2019) para el programa El show del Piolín.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En aquella ocasión, el cantante fue retado a leer mensajes y reproducir un audio de sus conversaciones de WhatsApp y él aparentemente eligió un chat que tenía con una mujer.

“Yo he tratado de mil formas...”, se escucha a una persona, que según internautas, tiene una voz muy similar a la cantante.

Eso no fue todo, Lupillo Rivera también leyó un mensaje: “Buenas noches, guapo. Que descanses, te mando un beso”.

El intérprete de regional mexicano no reveló el remitente de ambos mensajes, pero al ser cuestionado sobre quién era, confesó que era una persona con la que estaba saliendo, no era de Texas, no tenía hijos, no era del medio artístico y supuestamente tenía 27 años.