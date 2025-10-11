México

La vez que Lupillo Rivera exhibió supuestos audios de Belinda en un programa de radio: “Buenas noches guapo”

Usuarios de redes sociales aseguran que la persona que le envió el mensaje al Toro del Corrido tenía una voz muy similar a la estrella pop

Por Adriana Castillo

Guardar
(YT: El show de Piolin
(YT: El show de Piolin // @belindapop)

Lupillo Rivera está envuelto en controversia por las declaraciones que hizo en su libro autobiográfico Tragos amargos sobre su supuesto romance con Belinda.

Y es que no solo reveló que la estrella pop supuestamente fue quien dio el primer paso, también destapó que habrían estado alrededor de 7 meses juntos y habrían terminado por rumores de presunta infidelidad en contra de la cantante.

Esto, aunado a unos videos que se filtraron en redes sociales donde los cantantes aparecen juntos, orillaron a Belinda a tomar una contundente decisión: demandar al Toro del Corrido y solicitar medidas de seguridad en su contra.

(IG: @saleelsoltv)
(IG: @saleelsoltv)

De acuerdo con un comunicado del despacho de abogados que representa a Belinda, el pasado 2 de octubre se interpuso una demanda en contra de Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se recibieron medidas de protección a favor de la cantante.

“Recordamos que ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, se lee en el documento.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el proceso legal. El intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto, pero sí reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales por exhibir a Belinda.

La estrella pop denunció a su supuesto ex novio por presunta violencia mediática y digital. YT: We Love Entretenimiento // ¡Siéntese quien pueda!

“Le mando un saludo a los haters, con cada mensaje que ustedes me mandan gano 4 dólares con 25 centavos. Pero aquí está lo interesante. Este vato me manda un mensaje y me dice ‘con ese libro nos vamos a limpiar el c... o sea el trasero’“, dijo en Instagram.

¿Lupillo Rivera exhibió un audio de Belinda en un programa de radio?

Tras el escándalo que se desató, usuarios de redes sociales viralizaron un fragmento de la entrevista que el Toro del Corrido concedió hace aproximadamente cinco años (2019) para el programa El show del Piolín.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En aquella ocasión, el cantante fue retado a leer mensajes y reproducir un audio de sus conversaciones de WhatsApp y él aparentemente eligió un chat que tenía con una mujer.

“Yo he tratado de mil formas...”, se escucha a una persona, que según internautas, tiene una voz muy similar a la cantante.

Eso no fue todo, Lupillo Rivera también leyó un mensaje: “Buenas noches, guapo. Que descanses, te mando un beso”.

El intérprete de regional mexicano no reveló el remitente de ambos mensajes, pero al ser cuestionado sobre quién era, confesó que era una persona con la que estaba saliendo, no era de Texas, no tenía hijos, no era del medio artístico y supuestamente tenía 27 años.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraBelindaviolencia digitalviolencia mediáticaLey Olimpiamexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar da golpe al peso en México: ¿Cuál es su precio hoy 11 de octubre?

La moneda nacional perdió terreno tras las amenazas de Trump de aplicar nuevos aranceles a productos chinos

Infobae

Diputados del PAN plantean eliminar ISR al aguinaldo para apoyar economía de trabajadores

Se espera que empleados reciban su gratificación navideña íntegra, sin descuentos fiscales

Diputados del PAN plantean eliminar

¿Puede la canela ser una alternativa natural para controlar la diabetes?

Esta especia milenaria y aromática, ha despertado interés por su posible efecto sobre los niveles de glucosa en sangre

¿Puede la canela ser una

Renovación integral de la Línea 3 del Metro: Clara Brugada anuncia inversión inicial de 850 millones de pesos

Se ejecutarán procesos de intervención para elevar los estándares de calidad y seguridad en toda la red, sin interrumpir el flujo de los usuarios

Renovación integral de la Línea

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Griego” en Quintana

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Chilindrina revela que su

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

“La violencia digital es un delito”: Olimpia Coral advierte a Lupillo Rivera y respalda a Belinda

Ángela Aguilar reaparece en redes con un mensaje: “La vida no siempre se entiende, pero se agradece”

¿Romance en puerta? Abelito revela qué siente realmente Aldo de Nigris por Elaine Haro

Mariana Ávila comparte desgarrador mensaje tras la muerte de Fede Dorcaz: “No quiero estar un día más sin ti”

DEPORTES

Omar Bravo habría ofrecido dinero

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

Abogado celebra vinculación a proceso de Omar Bravo por presunto abuso sexual: “La justicia prevaleció pese a su fama”

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”