Lupillo Rivera perdió un celular con material sensible de Belinda: “Guardé esas fotos en una computadora”

(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Belinda comenzó un proceso legal en contra de Lupillo Rivera por presunta violencia digital y violencia mediática tras las declaraciones que el cantante ha hecho sobre su supuesto romance, así como el capítulo que le dedicó en su autobiografía Tragos Amargos y la filtración de videos en donde aparecen juntos.

De acuerdo con un comunicado que difundió el despacho de abogados que representa a la estrella pop, la querella se levantó el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se recibieron medidas de protección a favor de la cantante.

“Recordamos que ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, se lee en el documento.

(IG: @saleelsoltv)

Hasta el momento, el intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto.

Lupillo Rivera perdió un teléfono con material sensible de Belinda

Horas antes de que trascendiera la denuncia que la actriz y cantante interpuso en contra de Lupillo Rivera, el programa ¡Siéntese quien pueda! transmitió una entrevista donde el intérprete revela que perdió un celular donde guardaba material sensible su supuesta exnovia.

“Surgió una vez que se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque ahí tenía pues todo. Yo no le quería llamar (a Belinda) para decirle, me daba miedo“, declaró para el periodista Lucho Borrego.

La estrella pop denunció a su supuesto ex novio por presunta violencia mediática y digital. YT: We Love Entretenimiento // ¡Siéntese quien pueda!

De acuerdo con la información que compartió Rivera, esto habría ocurrido cuando él todavía tenía una relación amorosa con Belinda.

Lucho Borrego cuestionó al intérprete de música ranchera sobre si el tipo de material que perdió era íntimo y el cantante respondió: “Muchas cosas muy, muy fuertes”.

Eso no fue todo, el periodista mencionó la reciente filtración de videos y fotos de una aparente convivencia entre él y Belinda; el cantante no respondió, pero reveló que conserva el material en una computadora.

El supuesto romance de Belinda y Lupillo Rivera habría ocurrido cuando ambos trabajaban en La Voz México (Foto: Instagram)

“Yo agarré esas fotos y las guardé en una computadora, porque dije yo: ‘si un día se me pierde ese celular, puedo mandar borrar el celular, pero todavía tengo todo y ya lo conecto’ (...) Hay videos donde ella me habla muchas cosas, que sí me preocupa que no se vea mal ella”, dijo.

¿Una enemiga de Belinda buscó a Lupillo Rivera para ‘vengarse’?

En esa misma conversación, Lucho Borrego cuestionó al cantante sobre algo que habría ocurrido después de que terminó con Belinda.

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

“Te utilizaron vilmente como un objeto sexual. Una enemiga de Belinda quiso acostarse contigo para decírselo a Belinda, tan famosa como Belinda se acercó a ti y te dijo ‘claramente no me gustas, no eres mi tipo, pero’”, comentó el periodista.

“Estábamos en gira de promoción en Miami. Ese día llegué tarde, todo desvelado. A eso nunca le he dicho que no, vamos”, respondió Rivera sin profundizar en detalles.