México

Lupillo Rivera perdió un celular con material sensible de Belinda: “Guardé esas fotos en una computadora”

La Fiscalía de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a la actriz y cantante por presunta violencia digital y mediática

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @belindapop // Captura de
(IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Belinda comenzó un proceso legal en contra de Lupillo Rivera por presunta violencia digital y violencia mediática tras las declaraciones que el cantante ha hecho sobre su supuesto romance, así como el capítulo que le dedicó en su autobiografía Tragos Amargos y la filtración de videos en donde aparecen juntos.

De acuerdo con un comunicado que difundió el despacho de abogados que representa a la estrella pop, la querella se levantó el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se recibieron medidas de protección a favor de la cantante.

“Recordamos que ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, se lee en el documento.

(IG: @saleelsoltv)
(IG: @saleelsoltv)

Hasta el momento, el intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto.

Lupillo Rivera perdió un teléfono con material sensible de Belinda

Horas antes de que trascendiera la denuncia que la actriz y cantante interpuso en contra de Lupillo Rivera, el programa ¡Siéntese quien pueda! transmitió una entrevista donde el intérprete revela que perdió un celular donde guardaba material sensible su supuesta exnovia.

“Surgió una vez que se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque ahí tenía pues todo. Yo no le quería llamar (a Belinda) para decirle, me daba miedo“, declaró para el periodista Lucho Borrego.

La estrella pop denunció a su supuesto ex novio por presunta violencia mediática y digital. YT: We Love Entretenimiento // ¡Siéntese quien pueda!

De acuerdo con la información que compartió Rivera, esto habría ocurrido cuando él todavía tenía una relación amorosa con Belinda.

Lucho Borrego cuestionó al intérprete de música ranchera sobre si el tipo de material que perdió era íntimo y el cantante respondió: “Muchas cosas muy, muy fuertes”.

Eso no fue todo, el periodista mencionó la reciente filtración de videos y fotos de una aparente convivencia entre él y Belinda; el cantante no respondió, pero reveló que conserva el material en una computadora.

El supuesto romance de Belinda
El supuesto romance de Belinda y Lupillo Rivera habría ocurrido cuando ambos trabajaban en La Voz México (Foto: Instagram)

“Yo agarré esas fotos y las guardé en una computadora, porque dije yo: ‘si un día se me pierde ese celular, puedo mandar borrar el celular, pero todavía tengo todo y ya lo conecto’ (...) Hay videos donde ella me habla muchas cosas, que sí me preocupa que no se vea mal ella”, dijo.

¿Una enemiga de Belinda buscó a Lupillo Rivera para ‘vengarse’?

En esa misma conversación, Lucho Borrego cuestionó al cantante sobre algo que habría ocurrido después de que terminó con Belinda.

Lupillo Rivera y Belinda se
Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

“Te utilizaron vilmente como un objeto sexual. Una enemiga de Belinda quiso acostarse contigo para decírselo a Belinda, tan famosa como Belinda se acercó a ti y te dijo ‘claramente no me gustas, no eres mi tipo, pero’”, comentó el periodista.

“Estábamos en gira de promoción en Miami. Ese día llegué tarde, todo desvelado. A eso nunca le he dicho que no, vamos”, respondió Rivera sin profundizar en detalles.

Temas Relacionados

BelindaLupillo Riveraiolencia digitalviolencia mediáticaFGJCDMXdiscriminaciónmedidas de protecciónTragos amargosmexico-entretenimiento

Más Noticias

El principal indicador de la BMV abre jornada este 10 de octubre con alza de 0,42%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

La mañanera de hoy 10 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 10

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: línea 12 y B con demoras en su trayecto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Excónsul explica cómo responder para evitar un rechazo en la entrevista de visa

Autoridades de EU han reforzado las medidas de seguridad

Excónsul explica cómo responder para

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben su pago hoy viernes 10 de octubre?

Se les depositará su apoyo a los beneficiarios de acuerdo a la programación de la Coordinación Nacional de Becas

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regio Clown habría tenido un

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los récords, votos, audiencia y cifras que dejó la final ganada por Aldo de Nigris

“Está bien no estar bien” el K-Drama sobre la salud mental y los problemas emocionales en las conexiones humanas

Cómo un concierto en Texas se convirtió en la peor pesadilla de Joan Sebastian

Pepe Aguilar publica fotos inéditas del cumpleaños de Ángela y lanza mensaje: “Inolvidable día que la vida nos regaló”

Estas son las acusaciones que Belinda presentó contra Lupillo Rivera

DEPORTES

Omar “N” enfrentará audiencia clave

Omar “N” enfrentará audiencia clave por presunto abuso sexual infantil este viernes 10 de octubre

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial