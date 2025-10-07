México

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

El libro autobiográfico del Toro del Corrido aún no tiene fecha de lanzamiento en México

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)
(IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...) Yo no hablo de personas irrelevantes”, dijo Belinda en un encuentro con medios sobre las revelaciones que Lupillo Rivera hizo de su romance en su autobiografía Tragos Amargos.

La declaración de la estrella pop llegó a oídos del Toro del Corrido en un reciente encuentro con la prensa y él respondió con aparente sarcasmo.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron
Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

“Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo”, dijo para el programa El Gordo y la Flaca.

Eso no fue todo, el intérprete de música ranchera también fue cuestionado sobre los señalamientos de que supuestamente se estaría colgando de la fama de Belinda.

“No, creo que yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era”, mencionó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Declaraciones de Lupillo Rivera y contexto de la relación

El Toro del Corrido abordara, en su libro autobiográfico Tragos Amargos, los motivos de su rompimiento con Belinda.

En entrevista para el programa Buena Vibra, el cantante compartió algunos detalles sobre el contenido del capítulo que le dedicó a la estrella pop y, gracias a ello, se sabe que su romance habría durado siete meses mientras ambos trabajaban como coach en La Voz México.

Según Lupillo, el acercamiento inicial se produjo cuando Belinda le robó un beso, a pesar de que él mantenía entonces una relación con Shirley Arroyo, la cual finalizó tras ese episodio.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

Posteriormente, ambos habrían considerado la posibilidad de formar una familia.

Hasta la publicación de la autobiografía de Lupillo Rivera, ni él ni Belinda habían ofrecido detalles públicos sobre su vínculo, lo que había mantenido en la especulación los pormenores de su relación.

Pero ahora, el intérprete de regional mexicano destapó que su romance con la cantante pop concluyó abruptamente tras la difusión de una fotografía donde aparece Belinda junto a un misterioso hombre a bordo de un avión.

(Captura de pantalla: Despierta América)
(Captura de pantalla: Despierta América)

“Para mí se terminó inmediatamente”, afirmó Rivera para el programa Buena Vibra.

Mientras la versión de Belinda sobre los hechos permanece sin detallar, la publicación de Tragos Amargos ha reavivado el interés en torno a la relación y sus protagonistas.

El libro autobiográfico de Lupillo Rivera aún no tiene fecha de lanzamiento en México, aunque puede adquirirse en algunas plataformas digitales mediante importación.

Temas Relacionados

BelindaLupillo RiveraTragos AmargosInfidelidadChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿‘Alito’ Moreno cambia la política por el maquillaje? El líder del PRI se viraliza por mostrar técnica de belleza

El priista recibió múltiples comentarios, en su mayoría resaltando mensajes machistas y homofóbicos

¿‘Alito’ Moreno cambia la política

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Con tres proyectos que superaron sus expectativas, el público considera que podría haber una casa que reúna a lo mejor de cada temporada

¿Habrá ‘La Casa de los

Colon irritable: desinflama el intestino grueso y alivia el estreñimiento con esta eficaz hierba

Esta planta se encuentra con facilidad en los hogares y a menudo es subestimada, pero posee propiedades que pueden ser favorables para la salud digestiva

Colon irritable: desinflama el intestino

SAT advierte: multas de hasta 35 mil pesos por no declarar préstamos o donativos de familiares

La autoridad tributaria exige declarar préstamos, donativos y premios superiores a 600 mil pesos, sin excepciones por parentesco

SAT advierte: multas de hasta

Calendario lunar: Cuándo se verá la primera “superluna” del año en México

Se trata de uno de los fenómenos lunares más vistosos que solo ocurren de tres a cuatro veces por año

Calendario lunar: Cuándo se verá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obispos mexicanos condenan asesinato del

Obispos mexicanos condenan asesinato del padre Bertoldo Pantaleón y exigen justicia en Guerrero

“No soy traficante”: Julio César Chávez Jr. niega presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tres detenidos, metanfetamina incautada y una vivienda bajo resguardo tras cateo en el corazón de Ensenada

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Cárteles y pandillas ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por agentes de ICE, acusa Kristi Noem

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

Papá de Aarón Mercury busca reconciliarse con él tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

Así reaccionó Abelito cuando se enteró cuántos seguidores aumentó en redes sociales tras LCDLFM

“Estrategia para hacer publicidad”: Eugenio Derbez opina sobre la infidelidad que Dalílah Polanco reveló en LCDLF

DEPORTES

WWE confirma la salida de

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”