Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...) Yo no hablo de personas irrelevantes”, dijo Belinda en un encuentro con medios sobre las revelaciones que Lupillo Rivera hizo de su romance en su autobiografía Tragos Amargos.

La declaración de la estrella pop llegó a oídos del Toro del Corrido en un reciente encuentro con la prensa y él respondió con aparente sarcasmo.

“Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo”, dijo para el programa El Gordo y la Flaca.

Eso no fue todo, el intérprete de música ranchera también fue cuestionado sobre los señalamientos de que supuestamente se estaría colgando de la fama de Belinda.

“No, creo que yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era”, mencionó.

Declaraciones de Lupillo Rivera y contexto de la relación

El Toro del Corrido abordara, en su libro autobiográfico Tragos Amargos, los motivos de su rompimiento con Belinda.

En entrevista para el programa Buena Vibra, el cantante compartió algunos detalles sobre el contenido del capítulo que le dedicó a la estrella pop y, gracias a ello, se sabe que su romance habría durado siete meses mientras ambos trabajaban como coach en La Voz México.

Según Lupillo, el acercamiento inicial se produjo cuando Belinda le robó un beso, a pesar de que él mantenía entonces una relación con Shirley Arroyo, la cual finalizó tras ese episodio.

Posteriormente, ambos habrían considerado la posibilidad de formar una familia.

Hasta la publicación de la autobiografía de Lupillo Rivera, ni él ni Belinda habían ofrecido detalles públicos sobre su vínculo, lo que había mantenido en la especulación los pormenores de su relación.

Pero ahora, el intérprete de regional mexicano destapó que su romance con la cantante pop concluyó abruptamente tras la difusión de una fotografía donde aparece Belinda junto a un misterioso hombre a bordo de un avión.

“Para mí se terminó inmediatamente”, afirmó Rivera para el programa Buena Vibra.

Mientras la versión de Belinda sobre los hechos permanece sin detallar, la publicación de Tragos Amargos ha reavivado el interés en torno a la relación y sus protagonistas.

El libro autobiográfico de Lupillo Rivera aún no tiene fecha de lanzamiento en México, aunque puede adquirirse en algunas plataformas digitales mediante importación.