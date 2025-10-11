México

Fuertes lluvias en el país afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en 5 estados, reporta Claudia Sheinbaum

La mandataria confirmó daños en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Los escurrimientos de agua al río Cazones no ceden Crédito: x.com/@RicardoChuaA

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las lluvias torrenciales que comenzaron desde el día de ayer, 9 de octubre de 2025, han afectado 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Datos proporcionados por la mandataria confirman que hasta el momento se han liberado 647 kilómetros de carretera y el personal sigue trabajando en los 335 restantes.

De las 108 interrupciones que se presentaron, 93 ya han sido atendidas y 15 se encuentran en proceso de atención; 216 personas se encuentran trabajando en los sitios afectados apoyadas de 118 unidades de maquinaria.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Marina “desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí”, por la emergencia derivada de las lluvias la secretaría también dispuso “18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas”.

Por otra parte, ante la implementación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional se cuenta con cinco mil 400 efectivos; además, instalaron albergues en “Veracruz y San Luis Potosí”.

También se mantiene en alerta “la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, diez cocinas comunitarias, diez tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras”.

Actualmente, se cuenta con “nueve mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada están listos para distribuirse”.

La presidenta se ha mantenido activa respecto a la información emitida en cuanto a las lluvias que han azotado al país y continuará informando sobre los avances a través de sus redes sociales.

Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis
Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero han presentado distintas afectaciones por las lluvias. (Redes sociales/Marina)

Inundaciones, deslaves, desbordamientos, entre los daños que han dejado las fuertes lluvias

En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca confirmó que se encuentran 8 personas no localizadas. En el Estado se han registrado 80 derrumbes y 20 deslaves; Sierra Alta, Sierra Baja, la Sierra Otomí-Tepehua mantienen las mayores afectaciones.

Mientras que en Puebla se presentó el desbordamiento de 4 ríos, hasta el momento se ha confirmado que 11 personas no han sido localizadas debido a derrumbes en Huachinango, las afectaciones se han presentado en 30 municipios.

Veracruz se ha visto afectado en la zona norte, donde se desbordaron varios ríos, aun permanecen familias atrapadas en sus viviendas y el gobierno estima que al menos 600 mil personas requieren ayuda.

11 municipios de San Luis Potosí se han visto afectados por derrumbes y desbordamientos de los Axtla y Moctezuma.

En Querétaro se vio afectada la circulación por deslave de talud y caída de árboles; el desbordamiento del río Jalpan afectó cinco municipios.

Temas Relacionados

MéxicolluviasQuerétaroVeracruzPueblaHidalgoSan Luis PotosíGuerreromexico-noticias

Más Noticias

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

El ex campeón mexicano volverá a subirse al ring luego de casi un año de inactividad

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon

“Nuestro próximo destino”: el sueño que Mariana Ávila no pudo cumplir con Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en CDMX

La pareja estaba contemplada para participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de Televisa

“Nuestro próximo destino”: el sueño

Aldo de Nigris confiesa que quiere una cita con Elaine y así reaccionó Aarón Mercury

Los tres integrantes del Team Noche han sido relacionados románticamente

Aldo de Nigris confiesa que

Detienen a directora y conserje de primaria por ataque de perros que dejó una mujer muerta y dos heridos en Edomex

La víctima acudió al plantel en compañía de sus nietos de 10 años para realizar labores de limpieza

Detienen a directora y conserje

La historia de un asesino serial real atrapa a los usuarios de Netflix México en su semana de estreno

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

La historia de un asesino
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con más

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

ENTRETENIMIENTO

“Nuestro próximo destino”: el sueño

“Nuestro próximo destino”: el sueño que Mariana Ávila no pudo cumplir con Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en CDMX

Aldo de Nigris confiesa que quiere una cita con Elaine y así reaccionó Aarón Mercury

La historia de un asesino serial real atrapa a los usuarios de Netflix México en su semana de estreno

Fabiola Campomanes habría aceptado volver a la televisión con La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”