¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

La cláusula contractual obligó a Facundo y otros eliminados a asistir a la gala final (IG)

El desenlace de La casa de los famosos México 2025 no solo consagró a Aldo De Nigris como ganador, sino que también generó controversia por la inesperada aparición de Facundo en la gala final.

El conductor y comediante sorprendió a la audiencia al presentarse con ropa deportiva, una elección que contrastó de manera evidente con el ambiente formal del evento y que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

La presencia de Facundo en la ceremonia no fue resultado de una decisión personal, sino de una cláusula contractual que lo obligaba, junto a otros exparticipantes, a asistir a la gala final.

Así lo explicó Galilea Montijo, quien detalló que el contrato estipulaba la participación de los eliminados en eventos posteriores al reality. “Felicidades a Facundo que le valió gorro, llegó y dijo: ‘Nada más por mi contrato tengo que venir’”, expresó Galilea Montijo durante la transmisión, subrayando la falta de entusiasmo del comediante por el evento.

Facundo genera polémica en la final de La casa de los famosos México 2025 por su vestimenta deportiva (IG)

La elección de vestimenta de Facundo fue interpretada de diversas maneras. Mientras algunos espectadores lo calificaron de “mal perdedor”, otros defendieron su actitud como una muestra de autenticidad y desapego.

En la plataforma X, un usuario comentó: “Pues así es Facundo: todo le vale gorro. Jajaja no veo por qué el drama”, reflejando el apoyo de parte del público a la postura relajada del presentador.

Ante la ola de críticas y especulaciones, Facundo decidió aclarar el motivo detrás de su atuendo en una entrevista con la periodista Berenice Ortiz. El exintegrante del cuarto Día explicó que su elección no fue un acto de rebeldía, sino la culminación de una broma interna que surgió durante su estancia en la casa.

“Es mi chiste, es la conclusión de mi chiste de ‘descanse en pants’. No entendieron, están muy morros para esa plática. Todas las veces en la casa se decía que el que sale de ahí descansa en pants, entonces más bien era burlarme de mí mismo de que perdí y que no llegué a la final y que ya estaba descansando en pants para completar la historia”, afirmó Facundo ante la reportera.

El comediante aclara que su atuendo fue una broma interna y no un acto de rebeldía (IG)

El conductor insistió en que su intención nunca fue provocar ni faltar al respeto al público o a la producción. “La gente siempre quiere inventar cosas negativas. Yo no estoy molesto por haber perdido, simplemente me estaba burlando de mí mismo. Me parecía chistoso decir que soy un perdedor y que ya estaba descansando”, declaró Facundo en la misma entrevista, descartando cualquier interpretación de desprecio hacia el programa.

Facundo desmiente rumores de desprecio hacia el programa y afirma que no está molesto por perder (La Casa de los Famosos México)

De este modo, el propio Facundo desmintió las versiones que atribuían su vestimenta a una actitud desafiante, reafirmando que su gesto respondía únicamente a su característico sentido del humor y a una broma personal surgida durante su paso por el reality.