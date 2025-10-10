México

“Santa Belinda”: la foto que subió la cantante en medio de la revelación de su denuncia contra Lupillo Rivera

El intérprete tiene prohibido comunicarse y acercarse a la actriz de ‘Mentiras: la serie’

Por Ignacio Izquierdo

Belinda y Lupillo ahora en
Belinda y Lupillo ahora en una guerra legal.

Belinda y Lupillo Rivera son de nuevo tendencia luego de que se volviera pública una denuncia de ella en contra del intérprete del regional mexicano. La acción legal surge tras la publicación de la autobiografía Tragos amargos, en la que Lupillo expone detalles privados de la relación sentimental que habría tenido con ella hace algunos años.

El pasado 2 de octubre se formalizó la denuncia por violencia digital y mediática. Entre las restricciones impuestas a Lupillo Rivera se encuentran la prohibición de acercarse o intentar comunicarse con Belinda, la obligación de abstenerse de cualquier conducta ofensiva y la exigencia de eliminar de sus redes sociales todo contenido en el que haga referencia a la protagonista de Mentiras: la serie.

La Fiscalía de CDMX otorga
La Fiscalía de CDMX otorga medidas de protección a Belinda contra Lupillo Rivera

El despacho legal que representa a Belinda informó en un comunicado que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, advirtiendo que tales conductas constituyen violencia de género y suponen una violación a los derechos humanos. Además, el texto enfatizó que “la libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”.

La foto que subió Belinda
La foto que subió Belinda tras la revelación de su denuncia contra Lupillo. (Foto: Ig/belindapop)

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido comentarios públicos sobre la denuncia. Belinda, por su parte, si bien no fue directa al hablar del conflicto legal, sí subió una fotografía de una veladora con su imagen adornada de elementos religiosos. Esta ilustración de la cantante no es ajena para sus fans, pues se trata de “Santa Belinda”, un avatar de la también actriz inventado por sus seguidores que ella misma ha recibido con cariño y a la que hace referencia de vez en cuando.

Las declaraciones de Belinda y Lupillo tras la publicación de “Tragos Amargos”

Sobre el libro de Lupillo Rivera, Belinda ya había dado algunas declaraciones, aunque no muy reveladoras. En un encuentro con los medios de comunicación, la cantante expresó:

Ventilan video de Belinda y Lupillo Rivera . (TikTok: teampeloterosoficial)

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...)Yo no hablo de personas irrelevantes”.

Por supuesto, las declaraciones de Belinda no pasaron desapercibidas para Lupillo Rivera, quien en una reunión posterior con la prensa dijo:

“Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo (...) Yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era”.

