Receta fácil de tamales verdes de pollo, platillo ideal para desayunar con café

Tamales, un clásico gastronómico de México

La gastronomía mexicana ofrece alternativas tradicionales para comenzar el día de forma consistente y plena. Los tamales verdes de pollo forman parte de los desayunos emblemáticos, acompañados de café o atole en numerosos hogares del país. Esta preparación, cargada de historia y significado cultural, combina técnicas artesanales con ingredientes básicos, adaptándose tanto a ocasiones cotidianas como a celebraciones especiales.

El sabor de los tamales verdes radica en el equilibrio entre la masa suave, el relleno de pollo y la salsa de tomatillo, que aporta un toque fresco y ligeramente picante. Preparar tamales verdes de pollo en casa requiere organización y atención al detalle, pero permite personalizar la receta según el gusto propio, además de garantizar ingredientes frescos. Servidos calientes con café, se convierten en el complemento ideal para compartir a la mesa, ya sea en familia o con amistades.

Receta fácil de tamales verdes de pollo

Conoce cómo hacer los tradicionales tamales verdes

Ingredientes principales:

500 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 kilogramo de masa de maíz para tamales

250 gramos de manteca vegetal o de cerdo

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de sal

Hojas de maíz secas (aproximadamente 25 piezas), previamente remojadas

Para la salsa verde:

800 gramos de tomatillo verde

2 chiles serranos

1/2 cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 manojo de cilantro fresco

Sal al gusto

Preparación:

Así se preparan los tamales

1. Cuece los tomatillos, los chiles, la cebolla y el ajo hasta que los tomatillos tomen un color opaco. Licúa junto con el cilantro y un poco de sal hasta obtener una salsa homogénea.

2. Mezcla la salsa verde con el pollo desmenuzado y reserva.

3. Bate la manteca hasta obtener una textura esponjosa. Agrega la masa de maíz, el polvo para hornear y la sal. Incorpora poco a poco agua tibia hasta formar una mezcla suave pero no líquida.

4. Extiende una porción de masa en cada hoja de maíz, formando una capa de medio centímetro de grosor. Añade una cucharada generosa del pollo con salsa en el centro y cubre con más masa si se desea. Dobla las hojas para cerrar los tamales y acomódalos en posición vertical dentro de una vaporera.

5. Cocina a fuego medio durante 60 a 75 minutos. Verifica que la masa se despegue fácilmente de la hoja para asegurarte de que los tamales estén listos.

6. Sirve los tamales verdes de pollo recién hechos y acompaña con café negro para resaltar el sabor de los ingredientes principales.

El resultado es un desayuno robusto, con equilibrio entre proteínas y carbohidratos, perfecto para iniciar la jornada. Además, la receta permite variantes como el uso de pollo orgánico o manteca vegetal para un platillo más ligero, adaptado a diferentes preferencias dietéticas.