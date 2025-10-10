México

Receta fácil de tamales verdes de pollo, platillo ideal para desayunar con café

Así se prepara esta delicia mexicana perfecta para comer por las mañanas

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Tamales, un clásico gastronómico de
Tamales, un clásico gastronómico de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana ofrece alternativas tradicionales para comenzar el día de forma consistente y plena. Los tamales verdes de pollo forman parte de los desayunos emblemáticos, acompañados de café o atole en numerosos hogares del país. Esta preparación, cargada de historia y significado cultural, combina técnicas artesanales con ingredientes básicos, adaptándose tanto a ocasiones cotidianas como a celebraciones especiales.

El sabor de los tamales verdes radica en el equilibrio entre la masa suave, el relleno de pollo y la salsa de tomatillo, que aporta un toque fresco y ligeramente picante. Preparar tamales verdes de pollo en casa requiere organización y atención al detalle, pero permite personalizar la receta según el gusto propio, además de garantizar ingredientes frescos. Servidos calientes con café, se convierten en el complemento ideal para compartir a la mesa, ya sea en familia o con amistades.

Receta fácil de tamales verdes de pollo

Conoce cómo hacer los tradicionales
Conoce cómo hacer los tradicionales tamales verdes (AP Foto/Fernando Llano)

Ingredientes principales:

  • 500 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1 kilogramo de masa de maíz para tamales
  • 250 gramos de manteca vegetal o de cerdo
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 cucharada de sal
  • Hojas de maíz secas (aproximadamente 25 piezas), previamente remojadas

Para la salsa verde:

  • 800 gramos de tomatillo verde
  • 2 chiles serranos
  • 1/2 cebolla blanca
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de cilantro fresco
  • Sal al gusto

Preparación:

Así se preparan los tamales
Así se preparan los tamales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cuece los tomatillos, los chiles, la cebolla y el ajo hasta que los tomatillos tomen un color opaco. Licúa junto con el cilantro y un poco de sal hasta obtener una salsa homogénea.

2. Mezcla la salsa verde con el pollo desmenuzado y reserva.

3. Bate la manteca hasta obtener una textura esponjosa. Agrega la masa de maíz, el polvo para hornear y la sal. Incorpora poco a poco agua tibia hasta formar una mezcla suave pero no líquida.

4. Extiende una porción de masa en cada hoja de maíz, formando una capa de medio centímetro de grosor. Añade una cucharada generosa del pollo con salsa en el centro y cubre con más masa si se desea. Dobla las hojas para cerrar los tamales y acomódalos en posición vertical dentro de una vaporera.

5. Cocina a fuego medio durante 60 a 75 minutos. Verifica que la masa se despegue fácilmente de la hoja para asegurarte de que los tamales estén listos.

6. Sirve los tamales verdes de pollo recién hechos y acompaña con café negro para resaltar el sabor de los ingredientes principales.

El resultado es un desayuno robusto, con equilibrio entre proteínas y carbohidratos, perfecto para iniciar la jornada. Además, la receta permite variantes como el uso de pollo orgánico o manteca vegetal para un platillo más ligero, adaptado a diferentes preferencias dietéticas.

Temas Relacionados

TamalesPolloGastronomía Mexicanamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Miguel Herrera, contra las cuerdas en Costa Rica: el empate que complica el Mundial del 2026

El equipo centroamericano acumula tres igualadas sin goles en la eliminatoria y necesita triunfos urgentes para seguir con vida

Miguel Herrera, contra las cuerdas

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Los sujetos fueron localizados en una embarcación a varias millas náuticas al suroeste de Acapulco

Dan 10 años de prisión

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional implementan Plan DN-III-E en diversos estados en atención a las lluvias

La dependencia federal detalló que desde el 9 de octubre el personal se mantiene en situación de alerta con apoyo de equipo, vehículos y materiales especializados

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia

French Lob: El corte de cabello con efecto rejuvenecedor que marca tendencia durante este otoño

Este look se caracteriza por ser un estilo fresco, ligero y casual pero sin dejar atrás lo sofisticado

French Lob: El corte de

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse y recibir más de 5 mil pesos?

La iniciativa va dirigida a estudiantes de nivel superior que cursen en alguna universidad catalogada como “prioritaria”

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 10 años de prisión

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

ENTRETENIMIENTO

De barrendero de CDMX al

De barrendero de CDMX al Tiny Desk: Macario Martínez conquista con un show íntimo de música mexicana

“Lo mataron”: El video que captó los momentos posteriores al asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy

Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

Mariana Ávila, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se despide de Fede Dorcaz

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

DEPORTES

Miguel Herrera, contra las cuerdas

Miguel Herrera, contra las cuerdas en Costa Rica: el empate que complica el Mundial del 2026

¿Cuándo regresa la Liga MX tras la Fecha FIFA de octubre 2025?

Terrible Morales se rinde ante Crawford tras su victoria contra Canelo Álvarez: “Lo estudió bastante bien”

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

México vs Colombia, IA predice el resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026