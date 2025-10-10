Spotify México: Víctor Mendivil conquista el ranking de las 10 canciones más reproducidas del día

Dos de sus sencillos se colocan en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas digitales. (@_victor_mendivil_, Instagram)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. Orula

Víctor Mendivil

"Orula" de Víctor Mendivil se lleva el primer lugar del ranking Spotify México. (@_victor_mendivil_/Instagram)

Tras haberse reproducido 1.412.283 veces, «Orula» de Victor Mendivil se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 1.

2. 2+2 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

Omar Camacho entra en el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@omarcamacho__)

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ubica en el segundo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.175.270 reproducciones.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Tras acumular 1.025.447 reproducciones, «Marlboro Rojo» de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

"Perlas Negras" del cantante mexicano Natanael Cano, se mete en el cuarto sitio dl listado. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)» de Natanael Cano se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 972.409 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. TU SANCHO

Fuerza Regida

"TU SANCHO" de Fuerza Regida pierde fuerza y cae a la quinta posición del listado. (AP Photo/Marta Lavandier)

«TU SANCHO» de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 945.382 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. POR SUS BESOS

Tito Double P

"POR SUS BESOS" de Tito Double P se queda con el sexto sitio del top 10. (REUTERS/Marco Bello)

«POR SUS BESOS» de Tito Double P sigue abriéndose camino en las listas. Con 857.593 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. SUIZA

Calle 24

Calle 24 entra en el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@calle24.oficial)

«SUIZA» de Calle 24 pierde fuerza. Hoy solo cosecha 825.725 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

"Cuando No Era Cantante" del cantante mexicano "El Bogueto", se queda con el octavo sitio del ranking. (Instagram/@elbogueto)

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la octava posición, con 802.543 reproducciones.

9. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

"Chula Vente" de Luis R. Conríquez, se queda con el noveno sitio del listado mexicano. (Instagram)

Un número tan favorable como 790.055 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Luis R Conriquez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la novena posición.

10. ANSIEDAD

Fuerza Regida

"ANSIEDAD" de Fuerza Regida, desciende a la décima posición del ranking. (Instagram)

«ANSIEDAD» de Fuerza Regida va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 777.065 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

Streaming sin narco corridos

El 10 de diciembre de 2024, Spotify México, tomó la decisión de retirar canciones consideradas como apología del narcotráfico, de los cárteles o de la violencia. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como “Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?” generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma rompió las listas de preproducción el año pasado, siendo uno de los artistas más escuchados en Spotify. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con este género en todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum ‘Éxodo’, lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.