¿Qué productos no puedes comprar con los Vales Mercomuna? Esto es lo que debes saber

Este programa ha sido planteado con el fin de ayudar a las familias a adquirir productos básicos

Por Jesús Tovar Sosa

Estos vales están siendo promovidos
Estos vales están siendo promovidos para adquirir algunos productos básicos. Foto: (Archivo)

El programa Mercomuna (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto), impulsado por la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, continúa en 2025 como una herramienta de apoyo económico y social para familias en situación de vulnerabilidad.

Su objetivo principal es fortalecer la economía local mediante el consumo directo en pequeños comercios de barrio, como tienditas, panaderías, mercados, carnicerías y farmacias.

Sin embargo, es importante que los beneficiarios conozcan que no todos los productos pueden adquirirse con estos vales, ya que el programa busca asegurar que los recursos se destinen a cubrir necesidades básicas.

Mercomuna busca impulsar el comercio
Mercomuna busca impulsar el comercio local en establecimientos como tiendas, carnicerías, etc. Foto: (iStock)

Productos prohibidos: lo que no puedes comprar

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los vales Mercomuna no pueden utilizarse para adquirir los siguientes productos:

  • Bebidas alcohólicas
  • Productos derivados del tabaco
  • Servicios o productos financieros
  • Artículos electrónicos o de lujo
  • Dinero en efectivo o canje por cambio

Esto significa que los vales deben usarse exclusivamente en la compra de alimentos, productos de higiene personal, artículos escolares, medicamentos no controlados y otros bienes de primera necesidad que estén disponibles en los comercios afiliados.

Además, el programa prohíbe expresamente el canje de vales por dinero en efectivo, una práctica que anula el propósito original de esta política pública y puede constituir una falta sancionable tanto para beneficiarios como para comerciantes.

¿Dónde se pueden canjear los vales Mercomuna?

Los vales pueden utilizarse únicamente en los comercios registrados oficialmente en el programa. Estos establecimientos deben mostrar en sus vitrinas o entradas la calcomanía oficial que dice “Aquí aceptamos tus vales Mercomuna”.

Los tipos de comercios participantes incluyen:

  • Tiendas de abarrotes
  • Recauderías y fruterías
  • Carnicerías y pollerías
  • Panaderías y cremerías
  • Farmacias
  • Papelerías
  • Tlapalerías y jarcierías
  • Dulcerías

Cada comercio recibe un detector de vales falsos y el material necesario para procesar los pagos correspondientes, lo que asegura la transparencia y seguridad del programa.

Clara Brugada anunció este programa
Clara Brugada anunció este programa con el fin de que las familias puedan adquirir productos de primera necesidad. Cortesía

Fechas importantes y requisitos

Durante 2025, se entregaron vales físicos por un valor de 2 mil pesos a cada una de las 335 mil familias beneficiadas, previa reinscripción en el sistema. Es relevante destacar que incluso quienes ya habían recibido apoyos en años anteriores debieron registrarse nuevamente, y solo una persona por hogar fue considerada para este beneficio.

La fecha límite para utilizar estos vales es el 28 de febrero de 2026. Pasado este plazo, los vales perderán su validez, por lo que se recomienda a las familias planificar sus compras con anticipación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que Mercomuna no solo busca apoyar a las familias capitalinas en la compra de productos esenciales, sino también revitalizar el comercio local y fortalecer los lazos comunitarios.

Este modelo rompe con el esquema tradicional de despensas estandarizadas, lo que ayuda a promover una política de asistencia más flexible, digna y con impacto directo en la economía de barrio.

