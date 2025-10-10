La Constancia o el Informe de Antecedentes No Penales es un documento solicitado por distintas dependencias o centros de trabajo.(Imagen: Shutterstock)

Para procesos como solicitar un nuevo trabajo, gestionar la residencia o enfrentar trámites legales, la constancia de antecedentes no penales es un requisito que ha ganado relevancia en la actualidad.

En caso de residir en Estado de México (Edomex) y que te pidan este documento, no es motivo de alarma: su obtención resulta bastante práctica. Conviene considerar que deberás conservar ciertos datos si en el futuro deseas volver a solicitarla.

Una gestión indispensable y sencilla como tramitar la constancia de antecedentes no penales en Edomex es un procedimiento generalmente rápido, siempre que cumplas con las indicaciones. En un entorno donde la confianza y el control son esenciales, tener esta documentación habilita el acceso a nuevas opciones tanto educativas como de empleo.

Se sugiere efectuar el trámite con tiempo suficiente. A pesar de su eficiencia, la gran cantidad de solicitudes puede ocasionar demoras en la programación de citas, especialmente al final del año o en periodos de alta demanda laboral.

Paso a paso para generar el Certificado o Informe de No Antecedentes Penales en el Edomex

Antes de comenzar con cada uno de los pasos, es indispensable que las personas sepan que este documento puede ser solicitado por cualquier ciudadano mayor de edad con residencia en el Estado de México, siempre y cuando lo haga de forma personal. El trámite es individual, presencial y con cita previa.

Para tramitar los Antecedentes No Penales las personas necesitan su CUTS.

Si requieres este documento, lo puedes obtener con estos 6 pasos:

Ingresar al sitio web: http://fgjem.edomex.gob.mx Ir a la opción de “Trámite en línea”, elegir la opción de “ventanilla única” Buscar “expedición del certificado de no antecedentes penales”, dar clic en “pre-gestión” Dar de alta la Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) Deberás contemplar agendar una cita en la sede más cercana a tu domicilio Acudir a la hora y fecha indicada

El día de la cita, la persona debe acudir con cuatro documentos:

Formato de cita

Formato universal de pago

Comprobante de pago original

Copia de identificación oficial vigente

Existen centros de atención en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Jilotepec, Atlacomulco, Tlanepantla, Valle de Bravo y Texcoco. El trámite suele ser rápido y el documento se entrega el mismo día.

El trámite de Antecedentes No Penales puede tardar, por lo que te recomendamos realizar el trámite con anticipación.

Cabe destacar que este trámite tiene un costo actual que ronda los $153 pesos, aunque puede variar ligeramente. Es importante realizar el pago en bancos autorizados y presentar el recibo original.

El documento emitido tiene validez nacional, salvo que la institución requiera específicamente una emitida por la autoridad federal o de la entidad donde te encuentres.