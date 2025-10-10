Niño pide ayuda agarrado a un árbol ante inundaciones en Poza Rica: “¡Resiste un poquito!”, le piden

Niño pide ayuda agarrado a un árbol ante inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Las fuertes lluvias que comenzaron durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre han dejado severos daños en al menos seis estados, entre ellos Veracruz ha registrado mayor afectación en la zona norte.

La emergencia se ha desatado luego del desbordamiento del río Cazones. Vía redes sociales se ha viralizado un video en donde se puede ver como el agua cubrió casas por completo, a lo lejos se encuentran dos árboles de dónde provienen gritos de auxilio, situación que alarmó a los habitantes que se encontraban a lo lejos.

En la grabación de un par de segundos se puede escuchar una voz que alerta, “Ya está bajando el agua... ¡Resiste!”, por lo que la voz de un niño resalta, “¡Ayúdame!”; otras voces que intervienen en el video, dicen: “Es un niño que está atrapado”, “Agárrate bien al árbol, ya está bajando el agua”.

Hasta el momento, se desconoce las condiciones del niño que pide auxilio ante las graves inundaciones.

Niño pide ayuda en Poza Rica tras inundaciones severas. (Captura de pantalla)

Desbordamiento del río Cazones deja afectaciones severas en Veracruz

El desbordamiento del río Cazones en el municipio de Poza Rica ha generado evacuaciones y daños materiales tras las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical 90E y una vaguada que afectan al norte de Veracruz.

Según informó el Gobierno del Estado, varias colonias se encuentran dañadas, mientras se avanza en la cuantificación de las afectaciones, y las autoridades estatales y municipales han realizado recorridos para verificar y evaluar la situación.

Como parte del operativo de emergencia se han habilitado tres refugios temporales para ofrecer resguardo y asistencia: la Casa del Migrante, en la colonia Jardines de Poza Rica; el Centro Recreativo del SUTERM, en la colonia Ampliación Salvador Allende; y la Casa de la Cultura de Poza Rica. Además, las autoridades han exhortado a la población a evacuar las zonas con riesgo de inundación para prevenir incidentes mayores.

En el municipio de Álamo, las lluvias originaron anegamientos tanto en la cabecera municipal como en las localidades de Estero y Pueblo Nuevo, donde resultaron viviendas afectadas y se llevaron a cabo evacuaciones preventivas.

Un refugio temporal se instaló en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen para albergar a las familias desplazadas, debido al aumento en el nivel del arroyo El Ídolo y el río Real del Oro.

Las labores de atención continúan en la zona, donde fuerzas conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil estatal, Secretaría de Seguridad Pública y las direcciones municipales de Protección Civil permanecen desplegadas. Estos equipos llevan a cabo tareas de vigilancia, limpieza, monitoreo y apoyo directo a la población, mientras se mantienen alertas ante la posibilidad de nuevas crecidas e inundaciones en los próximos días.