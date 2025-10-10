México

Lluvias del 9 de octubre afectaron 31 estados y ocasionaron daños en seis, gobierno de Sheinbaum busca confirmar dos muertes

La presidenta indicó que se reportaron dos posibles fallecimientos por las lluvias en Veracruz y Querétaro

Por Fernanda López-Castro

Protección Civil reportó que este
Protección Civil reportó que este 9 de octubre llovió en 31 estados. | Jovani Pérez

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que las lluvias de este 9 de octubre afectaron a 31 estados siendo la excepción Baja California Sur, de los cuales seis tuvieron daños en diversos municipios.

“Ayer en 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades, solamente en baja sur no tuvimos lluvias, las mayores afectaciones han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero”, detalló en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

LluviasProtección CivilclimaoctubreLa Mañaneramexico-noticias

