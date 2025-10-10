Karla Díaz reacciona a polémica de Jeans y JNS: “No hagan chismes”

(IG: @grupojns // @patysirvent // @karladiazof)

Karla Díaz, ex integrante de Jeans y JNS, reaccionó a los rumores que se desataron en redes sociales sobre su posible regreso a los escenarios luego de que Paty Sirvent anunció el retorno del grupo noventero con el nombre original.

"Por favor, no hagan chismes. Como lo he dicho en varias ocasiones, estoy enfocada completamente en mis proyectos personales, en mi familia, y no tengo planes de subirme al escenario", tuiteó.

De esta manera, la cantante y conductora desmintió su supuesta colaboración con su ex compañera, Paty Sirvent, tras salir de JNS.

Cabe recordar que Karla Díaz decidió abandonar la agrupación en marzo de 2024 por una poderosa razón: cuidar a su familia y seguir su sueño de ser madre.

“Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo. Una situación difícil, me costó literal un año tomar esta gran decisión. Jamás pensé que llegara esta situación en que tuviera que pensar en mí y en mi familia. No estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí, de tomar esa decisión de formar una familia. Es una decisión muy dolorosa porque claramente quiero estar con mis hermanas de toda la vida, sin embargo, me toca pensar en esto y decidir”, anunció en Instagram.

¿Qué pasó entre Jeans y JNS?

La disputa por el nombre original de la agrupación Jeans resurgió este 2025 tras un comunicado que Paty Sirvent -integrante de la banda pop y dueña del nombre- publicó en sus redes sociales.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar (...) Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, dijo.

La cantante, quien también cuenta con un proyecto infantil llamado Paty Lu, no profundizó en detalles, por lo que se desconoce si se trata de un reencuentro o una nueva generación de cantantes.

Debido a la intriga que se desató en redes, el grupo JNS, de la mano de Bobo Producciones, desmintió un posible reencuentro o colaboración con Paty Sirvent.

“Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día 9 de octubre por Paty Sirvent en sus redes sociales”, se lee.

JNS se deslinda del proyecto anunciado por Paty Sirvent y advierte sobre el uso de la marca (Bobo)

Eso no fue todo, la empresa de Ari Borovoy también aprovechó para aclarar la posición legal de JNS: “Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre es una marca registrada, propiedad de la agrupación y que está legalmente protegida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)”.

Cabe recordar que JNS nació en 2015 como un intento de las ex integrantes del grupo original (Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López) de volver a cantar sus éxitos noventeros.

El grupo Jeans acusa uso indebido del nombre 'JNS' por más de cuatro años

Paty Sirvent respondió con otro comunicado, donde no solo reiteró que es la única persona con el derecho de usar el nombre Jeans y sus derivados, como JNS, también aseguró que Bobo Producciones no tendría derecho de utilizar la denominación JNS.