Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

La fundadora de la agrupación pop de los 90 sorprendió en redes al confirmar el retorno de Jeans, despertando recuerdos y especulaciones sobre la posible llegada de nuevas integrantes al proyecto

Por Armando Guadarrama

El regreso de Jeans genera
El regreso de Jeans genera entusiasmo entre sus seguidores y revive la nostalgia de los años 90 (IG)

El anuncio del regreso de Jeans ha generado una oleada de entusiasmo entre quienes siguieron la trayectoria de la agrupación desde sus inicios. Paty Sirvent, una de las fundadoras del grupo, comunicó la noticia a través de un video en sus redes sociales, donde expresó su emoción y nostalgia por este nuevo capítulo.

La publicación coincidió con la apertura de una cuenta oficial de Instagram bajo el nombre “Jeans Oficial”, que incorpora también el acrónimo JNS, utilizado en los últimos años por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

La incertidumbre sobre la formación que tendrá el grupo en esta etapa persiste, ya que una publicación anterior de Paty Sirvent incluyó la frase “¿Nueva generación?”, lo que sugiere la posibilidad de que nuevas integrantes se sumen al proyecto.

Las miembros que debutaron en
Las miembros que debutaron en 1996 en Jeans fueron Paty, Angie, Tabatha y Litzy (Foto: Instagram @nuncamequitelosjeans)

Esta interrogante ha avivado la expectativa entre los seguidores, quienes recuerdan con especial cariño temas como “Pepe”, “Enferma de amor” y “Dime que me amas”, canciones que acompañaron a toda una generación y se convirtieron en himnos, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ.

En el video difundido, Paty Sirvent aparece vestida con jeans y una chamarra de mezclilla, evocando la estética característica de los inicios del grupo en 1996.

Durante la grabación, la cantante rememora los inicios de Jeans hace tres décadas: “Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar”, afirma en la publicación de Instagram.

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90. (Crédito: Instagram

Más adelante, comparte su satisfacción al mirar atrás: “Ahora, volteando hacia atrás, me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó, todos los recuerdos increíbles que tengo con mis compañeras”.

La artista también destaca la conexión que Jeans logró con su público, subrayando el impacto que tuvieron en la vida de sus seguidores: “Fue toda una generación que marcamos con las canciones que nos siguen acompañando en el corazón, en los recuerdos, en el alma”.

Además, recuerda los momentos compartidos con las distintas integrantes del grupo: “Cada avión, cada camioneta, cada carretera, todas las carcajadas, fueron reales y aquí siguen”.

El anuncio culmina con la confirmación del regreso: “Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, declara Paty Sirvent en el video, sin ofrecer detalles adicionales sobre la conformación de la agrupación o los planes inmediatos.

La cuenta oficial de Instagram
La cuenta oficial de Instagram 'Jeans Oficial' incorpora el acrónimo JNS, usado en los últimos años (Foto: Facebook/Grupo JNS)

En cuanto a la trayectoria de Paty Sirvent antes de este anuncio, desde la primera década de los 2000 se enfocó en su carrera como solista en el ámbito de la música infantil bajo el nombre de Patylú.

En el plano personal, contrajo matrimonio con el político panista César Nava Vázquez, con quien tiene una hija llamada Inés y recientemente celebró 15 años de casados.

Durante el reencuentro de Jeans en 2015, Paty Sirvent fue invitada a participar, pero decidió no hacerlo para concentrarse en su proyecto solista.

Paty Sirvent, tras su carrera
Paty Sirvent, tras su carrera como Patylú, celebra 15 años de matrimonio con César Nava (Foto: captura de pantalla Youtube/Patylu Oficial)

En ese momento, las negociaciones con su padre, Alejandro Sirvent, propietario del nombre del grupo, no prosperaron, lo que llevó a que las integrantes que se reunieron lo hicieran bajo el nombre JNS, después de un periodo inicial de licencia con el nombre Jeans.

