Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse y recibir más de 5 mil pesos?

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una beca impulsada por el gobierno de México que busca ayudar a alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias”. Quienes deseen verificar si su escuela se encuentra en una localidad prioritaria pueden consultar el “Buscador de Escuelas” en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.
La beca está disponible en las 32 entidades federativas del país y entrega un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Su finalidad es contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios universitarios.
¿Hasta cuándo tengo para registrarme a Jóvenes Escribiendo el Futuro?
A través de sus redes sociales, la CNBBBJ indicó que el nuevo periodo de registros a la Jóvenes Escribiendo el Futuro se llevará a cabo del 1 de al 15 de octubre. La apertura de este plazo busca dar oportunidad a un mayor número de jóvenes de acceder a los apoyos económicos destinados a educación superior, fortaleciendo la estrategia de bienestar.
“El periodo de solicitudes a la beca de educación superior estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025″, indicó la Coordinación.
La CNBBBJ reiteró la invitación a quienes aún no forman parte del programa, subrayando la importancia de cumplir con los requisitos dentro del periodo establecido para no quedar excluidos de la convocatoria actual.
¿Cómo registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro, paso a paso?
Al momento de iniciar el trámite, los aspirantes deberán contar con los documentos requeridos, ya que el registro en línea estará disponible en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- CURP certificada.
- Comprobante de estudios digitalizado.
- Comprobante de domicilio digitalizado.
- CURP certificada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).
- Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).
Pasos para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro:
- Ingresar a subes.becasbenitojuarez.gob.mx y crear una cuenta.
- Completar la información personal y del domicilio.
- Verificar la información y activar tu Ficha Escolar (en caso de que haya errores, corrígelos en el plantel correspondiente).
- Seleccionar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y da clic en “Solicitar beca”.
- Llenar el cuestionario que aparecerá.
- Descargar el comprobante de solicitud.
El calendario de asambleas informativas y la verificación sobre el estatus prioritario o elegible de las instituciones pueden consultarse en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef. La Coordinación Nacional de Becas se encarga de revisar la información proporcionada tras el registro para avanzar en el proceso y posteriormente publicar los resultados. Esta dependencia organiza asambleas informativas en las universidades para explicar los pasos a seguir.