Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse y recibir más de 5 mil pesos?

La iniciativa va dirigida a estudiantes de nivel superior que cursen en alguna universidad catalogada como “prioritaria”

Por César Márquez

Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa
Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa con su nuevo periodo de registros abierto (X@apoyosbienestar)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una beca impulsada por el gobierno de México que busca ayudar a alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias”. Quienes deseen verificar si su escuela se encuentra en una localidad prioritaria pueden consultar el “Buscador de Escuelas” en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

La beca está disponible en las 32 entidades federativas del país y entrega un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Su finalidad es contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios universitarios.

¿Hasta cuándo tengo para registrarme a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

A través de sus redes sociales, la CNBBBJ indicó que el nuevo periodo de registros a la Jóvenes Escribiendo el Futuro se llevará a cabo del 1 de al 15 de octubre. La apertura de este plazo busca dar oportunidad a un mayor número de jóvenes de acceder a los apoyos económicos destinados a educación superior, fortaleciendo la estrategia de bienestar.

“El periodo de solicitudes a la beca de educación superior estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025″, indicó la Coordinación.

La CNBBBJ reiteró la invitación a quienes aún no forman parte del programa, subrayando la importancia de cumplir con los requisitos dentro del periodo establecido para no quedar excluidos de la convocatoria actual.

Jóvenes Escribiendo el Futuro mantendrá
Jóvenes Escribiendo el Futuro mantendrá abierta su convocatoria hasta el 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cómo registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro, paso a paso?

Al momento de iniciar el trámite, los aspirantes deberán contar con los documentos requeridos, ya que el registro en línea estará disponible en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • Comprobante de domicilio digitalizado.
  • CURP certificada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Pasos para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro:

  1. Ingresar a subes.becasbenitojuarez.gob.mx y crear una cuenta.
  2. Completar la información personal y del domicilio.
  3. Verificar la información y activar tu Ficha Escolar (en caso de que haya errores, corrígelos en el plantel correspondiente).
  4. Seleccionar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y da clic en “Solicitar beca”.
  5. Llenar el cuestionario que aparecerá.
  6. Descargar el comprobante de solicitud.

El calendario de asambleas informativas y la verificación sobre el estatus prioritario o elegible de las instituciones pueden consultarse en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef. La Coordinación Nacional de Becas se encarga de revisar la información proporcionada tras el registro para avanzar en el proceso y posteriormente publicar los resultados. Esta dependencia organiza asambleas informativas en las universidades para explicar los pasos a seguir.

