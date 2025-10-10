México

Inundaciones en Veracruz alcanzan niveles históricos, desbordamientos de ríos no vistos desde hace 26 años | VIDEOS

El mal temporal ha dejado a varios municipios sin clases ni actividades regulares, así como encharcamientos e inundaciones que no se habían visto en más de 20 años

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Inundaciones históricas en Veracruz. Foto:
Inundaciones históricas en Veracruz. Foto: x.com/@SEMAR_mx

Las lluvias han afectado diversos estados de la república, debido a la cercanía de dos tormentas tropicales en territorio mexicano. Veracruz ha sido el estado más afectado por Raymond, ya que ocasionó el desbordamiento de los ríos Tecolutla y Cazones.

Lluvias desbordaron el río Pantepec que pasa por Poza Rica Tuxpan y Álamo Crédito: x.com/malusita76

El mal temporal ha dejado a varios municipios sin clases ni actividades regulares, así como encharcamientos e inundaciones que no se habían visto en más de 20 años, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes.

El municipio de Poza Rica en Veracruz bajo el agua Crédito: x.com/@RicardoChuaA

Las afectaciones fueron evidentes durante las últimas 72 horas, en 200 viviendas, 5 localidades incomunicadas y al menos cuatro personas muertas.

Fuertes lluvias inundaron colonias de Poza Rica, con afectaciones a vialidades Crédito: RRSS

Ante la situación, la SEMAR mantiene operativo su Plan Marina en la fase de auxilio en la región norte del estado de Veracruz, tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas que han afectado a diversas comunidades.

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica Crédito:x.com/@Ikaros57

En el operativo participan 100 elementos navales pertenecientes a brigadas de respuesta ante emergencias, apoyados por diecisiete vehículos y equipo especializado para reducción de niveles de agua y generación eléctrica. El despliegue realizó el traslado de 116 personas a zonas seguras y permitió realizar tres evacuaciones médicas, acción que, de acuerdo con la Secretaría de Marina, refuerza el compromiso institucional de salvar vidas en situaciones críticas.

