Inundaciones en Veracruz alcanzan niveles históricos, desbordamientos de ríos no vistos desde hace 26 años | VIDEOS

Las lluvias han afectado diversos estados de la república, debido a la cercanía de dos tormentas tropicales en territorio mexicano. Veracruz ha sido el estado más afectado por Raymond, ya que ocasionó el desbordamiento de los ríos Tecolutla y Cazones.
El mal temporal ha dejado a varios municipios sin clases ni actividades regulares, así como encharcamientos e inundaciones que no se habían visto en más de 20 años, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes.
Las afectaciones fueron evidentes durante las últimas 72 horas, en 200 viviendas, 5 localidades incomunicadas y al menos cuatro personas muertas.
Ante la situación, la SEMAR mantiene operativo su Plan Marina en la fase de auxilio en la región norte del estado de Veracruz, tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas que han afectado a diversas comunidades.
En el operativo participan 100 elementos navales pertenecientes a brigadas de respuesta ante emergencias, apoyados por diecisiete vehículos y equipo especializado para reducción de niveles de agua y generación eléctrica. El despliegue realizó el traslado de 116 personas a zonas seguras y permitió realizar tres evacuaciones médicas, acción que, de acuerdo con la Secretaría de Marina, refuerza el compromiso institucional de salvar vidas en situaciones críticas.