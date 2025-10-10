México

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

La investigación fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

Por Guadalupe Fuentes

La investigación de la FGR
La investigación de la FGR contra Montserrat Caballero fue dada a conocer por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar (@/Montserrat4T)

Durante una conferencia de prensa la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que la ex alcaldesa del municipio de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la mandataria declaró ante los medios de comunicación que en la investigación también participa la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“Es una investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, por la FEMDO, en este caso. La FEMDO es una institución muy seria y es una investigación, entiendo, que ya lleva varios meses llevándose a cabo. No tengo más información más que esta que te acabo de proporcionar”, aseguró Olmeda.

La investigación que es realizada contra Montserrat Caballero Ramírez es correspondiente a la carpeta FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024. En ella se le acusa a la exalcaldesa de mantener presuntos vínculos con el CJNG desde el 1 de octubre de 2024, año en que asumió el cargo.

Sin embargo, Caballero ha negado los vínculos y ha denunciado que la investigación es orquestada por el gobierno estatal, acusación que ya fue negada por Mariona del Pilar, pues durante la misma conferencia de prensa dijo lo siguiente:

“Esta investigación se origina directamente por parte de la Fiscalía General de la República. Es, repito, una instancia seria, la cual tendrá sus motivos para haber abierto esta carpeta de investigación en su momento”, declaró.

Al finalizar, dijo que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de una investigación que también espera que se esclarezca pronto.

Polémica de Marina del Pilar y Montserrat Caballero

La alcaldesa de Tijuana publicó un mensaje en contra de Marina del Pilar. | Jovani Pérez

Durante el mes de julio, la entonces alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, acusó públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de persecución política, pese a que ambas forman parte de Morena.

En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Caballero afirmó que la mandataria estatal intentó despojarla de su vivienda, obstaculizó su regreso conyugal y buscó perjudicar su trayectoria profesional. Además, la alcaldesa destacó que Estados Unidos suspendió la visa de Marina del Pilar, y advirtió que enfrentará cada uno de los señalamientos que, según ella, provienen de la gobernadora:

“Tú sí te quedaste sin visa, tu esposo intentó destruir mi carrera con su amiga y terminó destruyendo la tuya y ahora escondido, mientras yo seguiré haciendo frente a todos y cada uno de tus infundios”, escribió.

Ante las acusaciones, Marina del Pilar negó cualquier persecución contra la alcaldesa y expresó sus mejores deseos:

“No hay nada malo que yo pueda decir de ella, le deseo tranquilidad, paz, que sea muy feliz. Decirle que no hay ninguna persecución de mi parte hacia ella, yo tengo muchas cosas que atender y lo único que le puedo decir a ella es desearle mucha felicidad y que encuentre paz en su corazón y mucha tranquilidad”, declaró la gobernadora ante medios de comunicación.

