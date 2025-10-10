México

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 10 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: EstadoObstrucción de carril

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: EstadoRetraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 7

Estado de servicio: EstadoRetraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras muerte de bebé; Alessandra Rojo de la Vega acusa a IMSS de no atender caso

La alcaldesa consideró “inhumano” que el IMSS no atienda el caso, a pesar de que la guardería es subrogada por la institución

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras

Claudia Sheinbaum se reúne de forma virtual con gobernadores para atender emergencia por lluvias

Hasta el momento se ha registrado la muerte de cuatro personas por este suceso

Claudia Sheinbaum se reúne de

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

Las estimaciones de sentencia para la mujer que asesinó a sus padres y hasta un menor de edad en Boca del Río podría ser de hasta 70 años en prisión

Mató a siete familiares y

¿Qué es la violencia mediática, el delito por el que Belinda denunció a Lupillo Rivera?

La cantante denunció al músico por presuntamente difundir información y declaraciones sobre su vida privada

¿Qué es la violencia mediática,

Propiedades del té de cilantro: cómo ayuda a la digestión, el colesterol y la glucosa

Rico en compuestos antioxidantes, vitaminas y minerales; descubre cómo aprovechar esta bebida tradicional en tu rutina diaria

Propiedades del té de cilantro:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mató a siete familiares y

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mariana Ávila, novia

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

DEPORTES

WWE Crown Jewel 2025: cartelera,

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas