Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables

Por Guadalupe Fuentes

(Foto: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)
(Foto: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

En las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Tijuana se registró una intensa movilización policial, debido al hallazgo de restos humanos acompañados de una narcomanta que fueron encontrados sobre la Vía Rápida Alamar Norte, en la colonia Chapultepec Alamar, dentro del Distrito Centenario, justo a un costado del órgano judicial.

Según información recogida en redes sociales, el incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 07:36 horas, cuando un ciudadano alertó al 911 sobre la presencia de una manta colocada en la banqueta.

Tras recibir el aviso, elementos de la policía municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena. Posteriormente, peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los indicios con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas ni identificadas en relación con este hecho.

Por otra parte, la Fiscalía del estado y autoridades locales no han dado a conocer más detalles, sin embargo, cabe resaltar que los hechos ocurrieron luego de haber registrado otros ataques a fiscalías de la región, como la que ocurrió el pasado 20 de septiembre en la Fiscalía de Ensenada, donde fueron incendiadas tres patrullas.

| X / @AlfredoAlvarezz

De acuerdo con los reportes, el estacionamiento de la Fiscalía, ubicado en la zona de El Ciprés, fue irrumpido por sujetos armados cerca de la medianoche.

Días después la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que tres sujetos habían sido identificados como responsables y fueron detenidos.

“La Chapiza” dejan narcomanta a director del FBI

Durante el pasado fin de semana apareció una narcomanta con amenazas explícitas en Los Cabos, Baja California Sur, lo que provocó preocupación entre los habitantes del lugar.

El mensaje, atribuido a “La Chapiza”, una facción del Cártel de Sinaloa, se advierte sobre el inicio de una “guerra” y anuncia represalias directas contra ciudadanos de Estados Unidos que viven en la región.

El texto de la manta, reportado en redes sociales, menciona de manera directa a Kash Patel, director del FBI; Terry Cole, de la DEA; y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Además, la advertencia también se extiende a figuras políticas mexicanas, como la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

(EFE/Isaac Esquivel)
(EFE/Isaac Esquivel)

Según el mensaje, todos ellos serán considerados “culpables” de cualquier acción que emprenda la organización liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La amenaza, según la manta, surge como represalia por la intervención de autoridades estadounidenses en operativos antidrogas, incluyendo decomisos de laboratorios y armamento en Sinaloa, Baja California Sur y Juárez.

El mensaje subraya que las acciones de las agencias norteamericanas han motivado la decisión de “La Chapiza” de tomar medidas directas contra ciudadanos estadounidenses, en particular aquellos que residen en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

