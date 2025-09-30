Guerra entre La Chapiza y La Mayiza dispara reclutamiento de menores en Sinaloa: reportan detención de 68 internos en septiembre

El reclutamiento forzado en Sinaloa aumentó en un 144% el mes de septiembre. Foto: Infobae

La narcoguerra del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos dejó una huella alarmante en la vida de los menores de edad en Culiacán, Sinaloa, desde sus inicios en septiembre del 2024.

A más de un año del conflicto armado, el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) registró el ingreso de al menos 68 adolescentes en el mes de septiembre del año en curso. De acuerdo con estos datos, el centro de internamiento de la ciudad sumaría un total de 72 menores de edad que permanecen bajo custodia.

Fuentes oficiales de seguridad consultadas por Infobae México, confirmaron que antes del inicio del mes de septiembre, los centros de internamiento reportaban cuatro o cinco menores de edad recluidos, sin embargo, a partir del mismo mes, la cifra se incrementó en un 144%, lo que encendió las alarmas debido a que son jóvenes de entre 15 y 17 años.

Nuestra fuente también pudo confirmar que de los 72 menores de edad puestos a disposición de las autoridades, 69 son masculinos y 3 femeninos. Además, resaltó que la mayoría de los delitos por los que se les acusa son por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y posesión de cargadores para arma de fuego, todos del uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se han registrado al menos 72 ingresos de enes de edad en el centro de internamiento de Culiacán. - crédito iStock

“Se le informa del ingreso de 2 adolescentes masculinos al CIA, el día 20 de septiembre, todo procedente del juzgado de Culiacán. Con estos ingresos, el centro tiene un total de 72 adolescentes.

“De estos 72, aproximadamente 68 han entrado desde septiembre a la fecha, la mayoría por delitos de portación de armas. Antes había 4 o 5 adolescentes internos, están usando puros jóvenes. Menores de 15 a 17 años”, informó nuestra fuente.

Sheinbaum asegura que habrá justicia, paz y bienestar con Rocha Moya

Durante su gira para la rendición de cuentas en el marco del Primer Informe de Gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con la población sinaloense y aseguró que habrá justicia, paz y bienestar en el estado: “Siempre vamos a apoyar a Sinaloa”.

El acto informativo, donde también participó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, conmemoró la trayectoria de Sheinbaum y a pesar de no hondear en el tema de seguridad, se detallaron las acciones positivas de la mandataria en el estado.

Narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum y a Rubén Rocha Moya. (FOTO: RRSS)

“La doctora Sheinbaum orgullosamente es la primera comandanta suprema de las fuerzas armadas de México y por cierto, las manda a Sinaloa para que nos cuide y nos proteja.

“Con su admirable ejemplo, inspira a la mujer mexicana y la mujer sinaloense en su lucha por su liberación, recupera para los mexicanos los trenes de pasajeros, porque además, la presidenta de México apoya a los productores del campo, a los pescadores, ganaderos”, señaló el gobernador.

Acusaciones al Gobierno Federal y estatal por presuntamente encubrir acciones ilícitas de Los Mayos

Los mensajes, dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya y a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigían su intervención y acusaban a elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional de favorecer a la facción de Los Mayos, pertenecientes al Cártel de Sinaloa quienes mantienen una narcoguerra contra Los Chapitos.

El contexto de crisis de seguridad en Culiacán ha impactado las celebraciones públicas en años recientes. El año anterior, el corte de pastel conmemorativo también se suspendió por motivos de seguridad, y la decisión de este año se justificó como una continuidad de esa medida.