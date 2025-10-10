Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

SLos higos son los frutos de la higuera, cuyo nombre científico es Ficus carica. Se trata de una fruta de forma ovalada o redonda, con piel fina de color que puede variar entre verde, morado o negro, y una pulpa suave, dulce y jugosa, repleta de pequeñas semillas comestibles.
Originarios del Medio Oriente y la cuenca mediterránea, los higos se consumen frescos o secos, y son apreciados tanto por su sabor como por su valor nutricional.
Son fuente de fibra, azúcares naturales, vitaminas (principalmente A, C, K y algunas del grupo B), minerales como potasio, calcio, magnesio y hierro, y antioxidantes que le confieren beneficios a la salud, sobre los cuales te contamos a continuación.
Cuáles son los beneficios a la salud de comer higos
Comer higos aporta diversos beneficios para la salud:
- Aporte de fibra: Favorecen el tránsito intestinal, ayudan a prevenir el estreñimiento y contribuyen a la salud digestiva.
- Control de la glucosa: Aunque contienen azúcares naturales, su fibra ayuda a regular la absorción de glucosa, beneficiando el manejo glucémico si se consumen con moderación.
- Contenido de antioxidantes: Los compuestos fenólicos y flavonoides en los higos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
- Minerales esenciales: Son una buena fuente de potasio, calcio, magnesio y hierro, nutrientes importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.
- Vitaminas: Aportan vitaminas A, C, K y algunas del grupo B, que participan en el fortalecimiento inmunológico y el metabolismo.
- Efecto saciante: Su contenido de fibra y agua ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para controlar el apetito.
- Soporte al sistema cardiovascular: Los minerales y antioxidantes presentes en los higos contribuyen al control de la presión arterial y la salud del corazón.
Cómo consumir higos para obtener sus beneficios
Para obtener los beneficios de los higos, es recomendable consumirlos de las siguientes formas:
- Frescos: Comerlos al natural aprovecha su contenido de vitaminas, fibra y antioxidantes con un aporte moderado de azúcares.
- En ensaladas: Agregar trozos de higo fresco a ensaladas aporta dulzura natural, textura y nutrientes.
- Con yogur o queso: Combinarlos con productos lácteos favorece la absorción de calcio y suman valor nutricional a desayunos o meriendas.
- En preparaciones integrales: Incluir higos en panes, galletas o muffins junto a otros cereales y frutos secos enriquece las recetas con fibra y energía.
- Como colación: Consumir higos frescos o secos entre comidas ayuda a controlar el apetito gracias a su efecto saciante.
- Limitando el exceso de higos secos: Estos concentran azúcares y calorías, por lo que su consumo debe ser en pequeñas porciones.
- Evitar preparaciones azucaradas: Es preferible no agregarles azúcar ni almíbar, ya que esto incrementa su aporte calórico.
Siempre es importante variar su consumo y combinarlos con otros alimentos saludables para obtener el máximo beneficio.