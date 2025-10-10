Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

En la antigua Grecia y Roma, los higos eran alimento básico y símbolo de fertilidad y prosperidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SLos higos son los frutos de la higuera, cuyo nombre científico es Ficus carica. Se trata de una fruta de forma ovalada o redonda, con piel fina de color que puede variar entre verde, morado o negro, y una pulpa suave, dulce y jugosa, repleta de pequeñas semillas comestibles.

Originarios del Medio Oriente y la cuenca mediterránea, los higos se consumen frescos o secos, y son apreciados tanto por su sabor como por su valor nutricional.

Son fuente de fibra, azúcares naturales, vitaminas (principalmente A, C, K y algunas del grupo B), minerales como potasio, calcio, magnesio y hierro, y antioxidantes que le confieren beneficios a la salud, sobre los cuales te contamos a continuación.

Cuáles son los beneficios a la salud de comer higos

Comer higos aporta diversos beneficios para la salud:

Aporte de fibra: Favorecen el tránsito intestinal, ayudan a prevenir el estreñimiento y contribuyen a la salud digestiva.

Control de la glucosa: Aunque contienen azúcares naturales, su fibra ayuda a regular la absorción de glucosa, beneficiando el manejo glucémico si se consumen con moderación.

Contenido de antioxidantes: Los compuestos fenólicos y flavonoides en los higos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Minerales esenciales: Son una buena fuente de potasio, calcio, magnesio y hierro, nutrientes importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.

Vitaminas: Aportan vitaminas A, C, K y algunas del grupo B, que participan en el fortalecimiento inmunológico y el metabolismo.

Efecto saciante: Su contenido de fibra y agua ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para controlar el apetito.

Soporte al sistema cardiovascular: Los minerales y antioxidantes presentes en los higos contribuyen al control de la presión arterial y la salud del corazón.

Cómo consumir higos para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios de los higos, es recomendable consumirlos de las siguientes formas:

Frescos: Comerlos al natural aprovecha su contenido de vitaminas, fibra y antioxidantes con un aporte moderado de azúcares.

En ensaladas: Agregar trozos de higo fresco a ensaladas aporta dulzura natural, textura y nutrientes.

Con yogur o queso: Combinarlos con productos lácteos favorece la absorción de calcio y suman valor nutricional a desayunos o meriendas.

En preparaciones integrales: Incluir higos en panes, galletas o muffins junto a otros cereales y frutos secos enriquece las recetas con fibra y energía.

Como colación: Consumir higos frescos o secos entre comidas ayuda a controlar el apetito gracias a su efecto saciante.

Limitando el exceso de higos secos: Estos concentran azúcares y calorías, por lo que su consumo debe ser en pequeñas porciones.

Evitar preparaciones azucaradas: Es preferible no agregarles azúcar ni almíbar, ya que esto incrementa su aporte calórico.

Siempre es importante variar su consumo y combinarlos con otros alimentos saludables para obtener el máximo beneficio.