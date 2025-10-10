Conductora de La Casa de los Famosos podría no ser parte de la próxima temporada por esta increíble razón - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

La polémica que generó la reciente edición de La Casa de los Famosos México sigue dado de qué hablar entre el público y los medios, más ahora que se confirmó la siguiente temporada.

Antes de coronar a Aldo de Nigris como ganador, Galilea Montijo dio a conocer que las controversias que enfrentó el reality show durante las últimas semanas no harán que el proyecto se detenga.

“Tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado”, contó para TVyNovelas.

Ante la emoción de los seguidores, se dio a conocer que, aunque exista una nueva temporada, los cambios serán inevitables, pues una de sus conductoras podría estar fuera del proyecto a solo un año de haberse integrado.

Final de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Televisa)

¿Marie Claire Harp ya no será conductora de La Casa de los Famosos México?

Marie Claire Harp, habitante de la primera temporada del reality 24/7, se integró al equipo de conductores durante 2025. Su participación en redes sociales dejó encantados a varios internautas, incluso se creó un shippeo con Diego de Erice.

La buena química que mostró tener con sus compañeros de las galas fue uno de los toques distintivos de la temporada, pero sus compromisos de trabajo la podrían alejar del programa el próximo año.

En un encuentro con diferentes medios de comunicación a su salida de Televisa, la presentadora contó que para el siguiente año tendrá mucha participación en TUDN por la Copa del Mundo 2026, por lo que espera que los horarios puedan ajustarse para que sea parte de ambos proyectos.

“El mundial va a estar muy pegado de La Casa de los Famosos, entonces ahí es donde tenemos que ver si realmente se compaginan las fechas. Yo estaría muy contenta de regresar a este proyecto”, expresó para Alan Morales.

Marie Claire Harp en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

¿Sería parte de La Casa de los Famosos México All Star?

Además de hablar de su posible salida de La Casa de los Famosos México, la presentadora confesó que no considera regresar al reality en un All Star pese a que su participación en la primera temporada fue breve.

“No, definitivamente no”, dijo sin titubeos.

Sin embargo, agradeció el cariño que las personas le brindaron como conductora digital: “Yo estoy agradecida, cada vez que me dicen eso, es una fuerza muy padre, muy bonita. Estoy muy agradecida con México y con los medios que me dieron la oportunidad de demostrar lo que me he preparado. Seguimos”, concluyó.