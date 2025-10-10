México

Así celebró Ángela Aguilar su cumpleaños 22 junto a Christian Nodal en la playa

La cantante festejó su cumpleaños con una celebración privada

Por Cinthia Salvador

La cantante festejó su cumpleaños
La cantante festejó su cumpleaños con una celebración privada. (Captura de pantalla @elgordopugaguilar)

La familia Aguilar difundió este martes una imagen especial para celebrar el cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar, generando expectativa en redes sociales por la presencia de Christian Nodal. El retrato, publicado en la cuenta de Instagram del perrito pug de la familia, muestra a ambos artistas junto al Gordo Aguilar en una atmósfera privada frente a la playa, sin acceso a medios. La fotografía se suma al limitado contenido que la intérprete ha compartido acerca de su fiesta de cumpleaños.

La celebración principal se realizó el 8 de octubre en un lugar exclusivo junto al mar, según reportes del influencer de espectáculos Pablo Chagra. La lista de asistentes incluyó figuras destacadas como Marc Anthony y Grupo Frontera, perfilando la reunión como un evento de alto perfil en el entorno privado de la cantante.

La presencia de Nodal en la fotografía difundida despertó interés, ya que durante el evento ni él ni la hija de Pepe Aguilar compartieron publicaciones propias ni comentarios en sus respectivas redes sociales referentes a la fiesta. En la descripción original de la imagen publicada en la cuenta del perrito de la familia se puede leer “Celebrando la vida de mi adorada Ángela Aguilar”. Además, emplearon el tema “Amé”, del sonorense, en una historia de Instagram que acompañó la difusión de la imagen, consolidando la conexión artística y personal de los músicos durante la celebración.

Las fotografías fueron difundidas por
Las fotografías fueron difundidas por medio de la cuenta del perrito de la familia Aguilar. (@gordielpugaguilar)

El contenido visual muestra a los artistas abrazándose junto a la mascota familiar sobre un camastro, mientras al fondo se distinguen una alberca y la playa, elementos que refuerzan el carácter privado del festejo. Cabe destacar que solo se han conocido detalles extraoficiales gracias a la familia Aguilar y allegados cercanos a la joven intérprete.

El día previo a la celebración principal, Ángela Aguilar comenzó a compartir en su cuenta de Instagram publicaciones relacionadas con su cumpleaños. En una de ellas, difundió imágenes del inicio de la festividad dentro de un avión privado, donde se observa una mesa decorada con un pastel, frutas rojas y globos metálicos. La fotografía revela la ventana del avión y los festejos anticipados, junto a la leyenda en inglés “Happy birthday (Feliz cumpleaños)”.

Leonardo Aguilar felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños. (Instagram: Leonardo Aguilar)

“Empezamos con las festividades #22”, escribió la cantante en referencia a la serie de eventos que marcaron su transición a una nueva etapa personal y profesional. La intérprete optó por compartir únicamente mensajes de felicitación de amigos y colegas musicales que le enviaron, evitando así declaraciones propias sobre la celebración en la playa y la presencia de su ahora esposo, Christian Nodal.

Ángela AguilarChristian NodalPepe Aguilarmexico-entretenimiento

