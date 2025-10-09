Trasladan al influencer “Wero Bisnero” al penal de Barrientos acusado del asesinato de su amante

Elementos de la Policía Municipal de Atizapán detuvieron a Rodolfo “N” por el presunto asesinato de una mujer. Crédito: Facebook: El Wero Bisnero - ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO

La tarde de este miércoles 8 de octubre el periodista Carlos Jiménez compartió el traslado de Rodolfo “N”, conocido en internet como “El Wero Bisnero”, al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México.

Rodolfo “N” fue ingresado al penal de Barrientos por oficiales de la Fiscalía del Estado de México, luego de haber sido arrestado por policías municipales de Atizapán de Zaragoza en dicha entidad federativa.

De acuerdo con información que el periodista Carlos Jiménez difundió, tanto Rodolfo “N” como su esposa, Ana Paulina “N”, residían en la planta baja del conjunto residencial Loma Antigua. En el octavo piso vivía la víctima, Renata, la Fiscalía investiga si existía alguna relación, ya que en redes sociales algunos usuarios comentaron la posibilidad de un vínculo sentimental, postura que la familia de la víctima rechaza.

En redes sociales, Rodolfo “N” era coach de finanzas personales. (Facebook: Wero Bisnero )

Los hechos se desarrollaron el 4 de octubre dentro del departamento de la víctima, donde, según los primeros reportes, se produjo una discusión entre Rodolfo “N” y Renata. La agresión ocurrió en presencia de la hija de la victima, que es menor de edad.

El escenario encontrado por las autoridades presentaba una puerta de vidrio corrediza rota, fragmentos esparcidos sobre el suelo de la sala-comedor y huellas de sangre pertenecientes tanto a una persona adulta como a una menor, lo que coincide con la presencia de la hija de la víctima.

Tras lo sucedido, Rodolfo “N” regresó a su hogar con su esposa Ana Paulina “N”. Posteriormente, intentaron eliminar rastros del suceso, colocando prendas ensangrentadas en el horno de la estufa con el fin de destruir evidencia.

Familiares de la víctima niegan que tuviera una relación amorosa con Rodolfo "N". (RS)

“El Wero Bisnero” habría tratado de escapar en una camioneta blanca, impactando contra la pluma de la caseta de salida. La policía notó sangre en la manija de la puerta del conductor. Finalmente, tras fallar este primer intento, Rodolfo “N” corrió a pie usando solamente ropa interior, pero fue interceptado.

La esposa de Rodolfo “N”, Ana Paulina “N”, también fue detenida y las autoridades estatales revisan su probable participación en los hechos. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa recabando datos, sin que se haya confirmado oficialmente si ella permanecerá bajo custodia.

Rodolfo “N” ha sido vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, informó la Fiscalía, aunque aclaró que la investigación sigue en curso. El Código Penal del Estado de México contempla que en caso de que se acredite plenamente este delito, las sanciones pueden ascender hasta 70 años de prisión.

Bajo el alias de “El Wero Bisnero”, Rodolfo “N” se desempeñó como coach de finanzas en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, sumando ahí más de 42 mil seguidores. Se presentaba como especialista en big data y asesor de emprendimientos digitales, utilizando sus cuentas —actualmente desactivadas— para difundir contenidos sobre técnicas financieras y motivación.