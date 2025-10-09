Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

Sheinbaum informó que el Gobierno Federal tendrá una base de datos en tiempo real de la importación y exportación de combustibles a finales del mes de octubre. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Desde Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que al menos nueve secretarías y autoridades federales están trabajando para mejorar el control de exportación e importación de gasolinas a México y aseguró que para finales del mes de octubre del presente año, el Gobierno federal ya tendrá una base de datos en tiempo real.

De acuerdo con Sheinbaum, cada una de las instituciones tendrá su registro de ingreso y comercio, mismo que se enviará a un grupo de trabajo federal que hará una estimación precisa general de la cantidad de combustible registrado a nivel nacional.

“Tenemos un grupo de trabajo donde está la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Aduanas, ASEA, PROFECO, Seguridad, la Fiscalía y la Agencia de Transformación Digital, para poder consolidar una base de datos que nos permita saber día con día cuantos combustibles se importan y que sea compatible.

“Digamos PEMEX tiene su base de datos, Energía tiene la suya, la obligatoriedad de la información de los importadores es cada determinado tiempo no es diario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la suya de acuerdo a lo que se recauda por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de combustibles", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina.

Información en desarrollo...