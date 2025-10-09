México

Senado recibe reforma a Ley Aduanera para combatir evasión fiscal

La reforma plantea certificaciones periódicas, la creación de un consejo aduanero y mayores facultades para autoridades

Por Omar Tinoco Morales

La recepción de la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República marca un nuevo paso en la actualización de la Ley Aduanera mexicana, con el propósito de fortalecer los mecanismos para combatir la evasión fiscal y asegurar el cumplimiento normativo en el comercio exterior.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la reforma busca responder a las demandas actuales del intercambio comercial internacional y forma parte de una estrategia integral contra la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.

El proyecto de decreto, recibido formalmente por el Senado, introduce una serie de modificaciones orientadas a modernizar la legislación aduanera.

Entre los cambios más relevantes, se establecen nuevos requisitos en materia de vigilancia y seguridad que deberán cumplir los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes realicen despachos aduaneros en lugares distintos a los autorizados, para poder obtener la autorización operativa correspondiente.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del régimen de las patentes de agente aduanal.

Laura Itzel Castillo Juárez apuntó que la vigencia de estas patentes se extenderá a 20 años, con la obligación de realizar certificaciones cada tres años.

Además, se contempla la creación de un Consejo Aduanero, órgano encargado de resolver sobre el otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de las patentes, así como sobre la inhabilitación de agentes aduanales.

El proyecto también introduce medidas para simplificar los procedimientos aplicables a las empresas de mensajería y paquetería que efectúan despachos aduaneros.

Al mismo tiempo, define con mayor precisión los supuestos que constituyen infracciones en materia aduanera y endurece las sanciones para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades exigidas o sin el pago de las contribuciones correspondientes.

La obligación de presentar un documento que acredite que las mercancías estuvieron bajo vigilancia de las autoridades aduaneras se incorpora como un nuevo requisito.

En cuanto a la estructura institucional, el proyecto de decreto otorga facultades a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT) como autoridades aduaneras, y habilita la posibilidad de celebrar convenios en la materia con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Durante la sesión plenaria del miércoles 8 de octubre, la Mesa Directiva del Senado turnó el documento a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, donde será analizado y dictaminado para su eventual aprobación.

