México

SCJN replantea consulta sobre leyes y políticas que impactan a personas con discapacidad; advierten posibles retrocesos

La organización Yo También previene que el nuevo criterio podría dificultar la defensa de derechos al exigir que sean las propias personas con discapacidad quienes promuevan los recursos ante la Corte

Por Andrés García S.

Guardar
Integrantes de la Alianza Cultural
Integrantes de la Alianza Cultural por la discapacidad durante una manifestación por los derechos de este sector poblacional en Reforma, Ciudad de México, el 4 de diciembre de 2021. (Crédito: EFE)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó su criterio sobre la consulta obligatoria a personas con discapacidad en la creación de leyes y políticas públicas. Antes, si una norma afectaba a este grupo y no se había realizado la consulta correspondiente, podía ser declarada automáticamente inconstitucional.

Con el nuevo enfoque, la Corte evaluará cada caso de manera individual, lo que significa que algunas leyes podrían aprobarse incluso sin que se haya consultado a las personas con discapacidad.

“La idea de que sean las propias personas con discapacidad o sus organizaciones quienes acerquen temas a la Suprema Corte resulta inviable en las condiciones actuales del país, señaló Katia D’Artigues, directora general de la fundación Yo También, especializada en inclusión y accesibilidad.

La consulta previa está prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008. Entre 2016 y 2025, la Corte invalidó 50 leyes por no cumplir este requisito, de las cuales sólo tres redujeron derechos, mientras que 47 los ampliaban o garantizaban, según la ministra Lenia Batres Guadarrama.

D’Artigues señaló que muchas acciones de inconstitucionalidad han sido promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o sus contrapartes locales, dado que las personas con discapacidad y sus organizaciones no cuentan con los recursos ni la capacidad para acudir directamente a la Corte. Tras el cambio de criterio, recae sobre ellas una responsabilidad que resulta difícil de asumir.

La directora de "Yo También"
La directora de "Yo También" pide metodologías accesibles para que las personas con discapacidad participen en decisiones públicas. (Crédito: X | Facebook)

D’Artigues también retomó las palabras de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien destacó que prácticamente todas las leyes afectan de alguna manera a las personas con discapacidad, incluso aquellas que no las mencionan explícitamente, subrayando la necesidad de garantizar su participación en la elaboración de normas y políticas.

“Una soledad profunda a la que nos mandan las propias organizaciones del Estado”

“Escucho una decisión de la Corte donde se abre la puerta para que seamos las propias organizaciones las que, además de todo, acerquemos temas a la Corte (con todo el trabajo y los años que implica) y me quiero tirar a la cama a llorar; me hace sentirme en una soledad profunda. Una soledad a la que me mandan, por mi bien y para que nadie más me represente, las propias organizaciones del Estado que deberían estar para apoyar grupos de por sí ya vulnerados”, lamentó en una entrada en el sitio web de la organización.

D’Artigues propuso que el Congreso, las dependencias gubernamentales y los tribunales desarrollen metodologías participativas accesibles que faciliten la intervención de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas.

La directora de Yo También explicó que muchas organizaciones civiles operan con recursos limitados, personal reducido y altas cargas de asistencia, por lo que asumir la responsabilidad de promover recursos legales ante la Corte sería un reto complejo. Advirtió que la flexibilización de la consulta podría debilitar la protección de derechos y afectar la implementación del modelo social de la discapacidad, basado en igualdad de oportunidades y no discriminación.

Temas Relacionados

SCJNYo tambiénPersonas con discapacidadLenia BatresLoretta Ortiz AhlfKatia D’Artiguesmexico-noticias

Más Noticias

Qué es y cómo funciona el greenwashing

Se trata de un engaño informativo disfrazado de estrategia de comunicación y marketing ambiental

Qué es y cómo funciona

Organizaciones alertan retroceso en acceso a justicia ambiental en proyecto de la SCJN

Señalaron que el amparo debe mantenerse como un mecanismo disponible para proteger los derechos humanos y con el medio ambiente

Organizaciones alertan retroceso en acceso

México, tierra de calabazas: una herencia milenaria que aún se cultiva

El país es uno de los principales con gran diversidad de calabazas: al menos 15 especies entre silvestres y domesticadas

México, tierra de calabazas: una

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 9 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

La séptima temporada del reality show arranca el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas

Las Estrellas Bailan en Hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco sujetos por ataque

Caen cinco sujetos por ataque armado a Fuerza Civil de Nuevo León en la ciudad de Monterrey

Operativo Enjambre 2025: sentencian a 40 años de prisión a exmando policial de Naucalpan por extorsión y vínculos delictivos

Colectivo denuncia entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco

Cae “El Gordo”, líder criminal dedicado a la venta de droga al norte de la CDMX | VIDEO

Fiscalía de Oaxaca usa tecnología de la DEA para detectar drogas y combatir el narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

Kunno deja plantados a los conductores de Hoy, pero Galilea Montijo sale en su defensa: “Fue mi culpa”

Adelanto de ‘La Granja VIP’, nuevo reality de TV Azteca, desata críticas contra Adal Ramones

DEPORTES

Fiscalía de Jalisco revela que

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays

Tessa Blanchard asegura que la Arena México del CMLL es su verdadero hogar: “Yo amo la lucha libre en México”