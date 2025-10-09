México

Popocatépetl tuvo una jornada tranquila: lanzó 7 exhalaciones este jueves 9 de octubre de 2025

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Por Ricardo Piña

Guardar
Actualmente, el volcán Popocatépetl se
Actualmente, el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 7 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza en el último día, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo, como también es conocido, se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se exhorta a la gente a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

La actividad del Popocatépetl genera
La actividad del Popocatépetl genera inquietud entre habitantes de comunidades cercanas en Morelos, Puebla y el Estado de México, debido a que se trata de un volcán activo catalogado entre los de mayor riesgo a nivel nacional. (Cenapred)

En caso de registrarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la población reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo trabaja el Cenapred con el Popocatépetl??

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se hace a través un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie.

Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática.

Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

Semáforo de Alerta Volcánica

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Para advertir el peligro en el que se encuentra un volcán activo, como lo es el Popocatépetl, el Cenapred y la UNAM cuentan con el Semáforo de Alerta Volcánica.

Como cualquier otro semáforo, el de Alerta Volcánica tiene tres colores: verde, amarillo y rojo. En seguida te explicamos qué significa cada color:

Verde

El color verde significa que todo está en la normalidad, este color tiene dos fases, en la fase uno quiere decir que el volcán se encuentra en calma, mientras que en la fase dos solo se presentan ligeras manifestaciones de actividad, como fumarolas y actividad sísmica esporádica.

Amarillo

El color amarillo señala que la actividad del volcán es mayor. Este color está dividido en tres fases:

Fase uno, cuando el volcán presenta manifestaciones claras de actividad, como sismicidad volcánica local frecuente, fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, así como emisiones esporádicas y ligeras de ceniza.

Fase dos, en esta el volcán muestra un incremento de actividad con explosiones esporádicas, pluma continua de vapor y agua, caída de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociados a las explosiones, crecimiento y destrucción de domos de lava, así como flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

Fase tres, el volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente con el lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos de mediano alcance y caída de ceniza notoria en poblaciones cercanas.

Rojo

El color rojo significa que hay peligro y se debe estar listo para la evacuación. Este color está dividido en dos fases:

Fase uno, quiere decir que el volcán muestra actividad explosiva de escala intermedia a alta, la emisión de columnas de vapor de agua y gas es de varios kilómetros de altura, lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, caída de ceniza importante en poblaciones y ciudades lejanas, así como flujos piroclásticos y flujos de lodo que pueden alcanzar a poblaciones cercanas.

Fase dos, el volcán presenta actividad explosiva de escala alta a extrema, las columnas eruptivas son de decenas de kilómetros de altura y gran alcance, caídas intensas de ceniza, arena y fragmentos volcánicos sobre poblaciones a distancias mayores, posibles derrumbes parciales del edificio volcánico, flujo de piroclásticos y flujos de escombros masivos que pueden alcanzar a poblaciones cercanas e intermedias, grandes lahares de efectos devastadores y graves daños al entorno.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Hijo de Chespirito reacciona a la parodia de El Chavo del 8 que hizo Bad Bunny

Roberto Gómez Fernández ya opinó sobre la versión de “Quico” del cantante de “DtMF”

Hijo de Chespirito reacciona a

Valor de cierre del euro en México este 9 de octubre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Ley General de Aguas propuesta por Sheinbaum redefine el control de los recursos hídricos

La iniciativa presidencial plantea prohibir transferencias privadas, endurecer sanciones y crear un registro nacional

Ley General de Aguas propuesta

Beca Benito Juárez 2025: qué hacer si no asistí a la asamblea informativa para el registro de octubre

El programa mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el próximo 15 de octubre

Beca Benito Juárez 2025: qué

Tormenta tropical Raymond avanza hacia las costas de Guerrero

Las autoridades señalaron que el crecimiento de Raymond implica riesgo de precipitaciones intensas y deslaves en las próximas horas

Tormenta tropical Raymond avanza hacia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van tres migrantes muertos en

Van tres migrantes muertos en el Río Bravo en 2025, la cifra más baja en cinco años

Fiscalía de CDMX reserva información sobre explosión de pipa de gas en Iztapalapa: estas son las razones

Elementos de la Marina detienen en Edomex al “Gordo Adolfo”, objetivo prioritario de Perú

Caen cinco sujetos por ataque armado a Fuerza Civil de Nuevo León en la ciudad de Monterrey

Operativo Enjambre 2025: sentencian a 40 años de prisión a exmando policial de Naucalpan por extorsión y vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Chespirito reacciona a

Hijo de Chespirito reacciona a la parodia de El Chavo del 8 que hizo Bad Bunny

‘Malcolm el de en medio’ sorprende a fans en Monterrey al usar transporte del aeropuerto

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

DEPORTES

México vs Argentina, IA revela

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays