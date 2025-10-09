México

Michoacán espera aumento en la población de mariposas monarca para este 2025

Esfuerzos en conservación y la mejora del clima han permitido que este insecto tenga mayores oportunidades de sobrevivir y completar su ciclo de vida

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Mariposas monarca arribarán a México
Mariposas monarca arribarán a México durante temporada de otoño e invierno. Crédito: (Jaime Rojo/ Cortesía de Visual Impacts)

A tan solo un mes de que inicie su espectacular arribo a los bosques de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la expectativa en Michoacán es alta. Las autoridades ambientales, encabezadas por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, se muestran optimistas y esperan una nueva temporada con una población alta de mariposas monarca, lo que seguiría la tendencia de una notable recuperación vista en el periodo 2024-2025.

​Este optimismo se basa en los resultados del más reciente informe de hibernación. A principios de este 2025, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció una noticia alentadora: la población de la mariposa monarca migratoria del este casi se duplicó.

Los insectos ocuparon 1.79 hectáreas de bosque, un aumento del 99% en comparación con las 0.90 hectáreas registradas en el invierno 2023-2024. O, en su medición en acres, pasaron de 2.22 a 4.42 acres. Aunque esta cifra aún está muy por debajo del promedio histórico, representa un repunte significativo que da esperanza a los esfuerzos de conservación.

​El secretario de la Secma ha confirmado que los bosques del Oriente Michoacano están listos para recibir a las viajeras aladas. Entre los santuarios que abrirán sus puertas al público para el fenómeno natural, que abarca de principios de noviembre a finales de marzo, se encuentran El Rosario en Ocampo, Sierra Chincua en Angangueo, y el santuario de Senguio.

Esfuerzos en conservación ambiental logran
Esfuerzos en conservación ambiental logran ascenso en población de mariposas monarca. Crédito: (Jaime Rojo/ Cortesía de Visual Impacts)

​El secreto detrás del repunte: clima y esfuerzos de conservación

​Los científicos y expertos atribuyen gran parte de este crecimiento poblacional a las mejores condiciones climáticas que se presentaron durante 2024 y 2025, con sequías menos severas a lo largo de la ruta migratoria en Estados Unidos y Canadá. Un clima más favorable facilita la reproducción y la supervivencia de la mariposa.

​Adicionalmente, los esfuerzos de conservación en México han mostrado resultados tangibles. El análisis del cambio forestal en la zona central de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca reportó una disminución del 10% en la degradación forestal. Entre abril de 2023 y febrero de 2024, se dañaron 9.14 acres, una reducción respecto a los 10.13 acres del año anterior. Esto, gracias a la vigilancia continua de las comunidades locales, a pesar de los desafíos que persisten, como la tala ilegal.

​Sin embargo, las amenazas para la especie aún son serias. El funcionario de la Secma, Méndez López, reconoció que la parte más difícil del viaje ocurre en Estados Unidos, donde la destrucción del hábitat y el uso de plaguicidas han mermado la disponibilidad del algodoncillo, la única planta de la que se alimentan las orugas.

​Para continuar promoviendo la conservación y celebrar su llegada, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) ha comenzado los preparativos para el Festival Biocultural de la Mariposa Monarca, una celebración que se realizará a principios de 2026 y reunirá a 20 municipios de la zona.

México espera la llegada de
México espera la llegada de la migración de mariposas monarca. (CUARTOSCURO)

​La gran travesía: la ruta migratoria de la monarca

​La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más asombrosos del planeta. Con un peso inferior a un gramo, estas pequeñas criaturas emprenden un viaje multigeneracional que puede extenderse por hasta 5 mil kilómetros a través de Canadá, Estados Unidos y México.

​La población del este de América del Norte parte a finales del verano desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Es una “supergeneración” de mariposas (la cuarta generación de la temporada) que vive mucho más tiempo de lo habitual y es la única que completa el viaje de ida. Atraviesan el continente, siguiendo un camino que las lleva a través de la Sierra Madre Oriental.

​Su destino de hibernación es la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un área boscosa de oyamel y pino en los límites de Michoacán y el Estado de México. Aquí, se congregan por millones para sobrevivir al invierno. En marzo, las mismas mariposas inician el regreso al norte, poniendo huevos y muriendo en el camino para que las nuevas generaciones continúen el ciclo de regreso a Canadá y Estados Unidos, una asombrosa carrera de relevos biológica que se repite año tras año.

​La protección de esta ruta, desde el algodoncillo en el norte hasta los bosques de oyamel en el centro de México, es una tarea trinacional que requiere la colaboración continua de gobiernos, comunidades y ciudadanos.

Temas Relacionados

MichoacánMariposa monarcaMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

FES Zaragoza anuncia paro de actividades a partir de hoy: estudiantes demandan más seguridad

La FES Zaragoza de la UNAM entró en paro general tras la decisión de su asamblea estudiantil, que exige diálogo con las autoridades

FES Zaragoza anuncia paro de

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Dentro del vehículo se encontraron más de 50 cartuchos de armas de fuego

Policía de Jalisco asegura vehículo

Cuándo y en qué estados aplica el cambio de horario de invierno

El horario de invierno no aplica en todas las entidades del país, por ello debes conocer los lugares en dónde si se hará el cambio

Cuándo y en qué estados

Cuáles son los beneficios a la salud de comer frutas deshidratadas

Una vez deshidratadas, las frutas pueden almacenarse durante meses sin refrigeración, siempre que se conserven en lugares frescos y secos

Cuáles son los beneficios a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

ENTRETENIMIENTO

Tras años distanciadas y disputas

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

Además de Jimena Longoria, otra ex conductora de Venga la Alegría se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?