JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

El regreso de Jeans genera expectativas y polémica entre los seguidores del grupo pop (IG)

El reciente anuncio sobre el regreso de Jeans ha generado una ola de expectativas entre los seguidores de la agrupación de pop de los 90, especialmente tras la publicación de un video en redes sociales por Paty Sirvent, una de las fundadoras del grupo.

Sin embargo, la reacción de las actuales integrantes de JNS —Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López— no se hizo esperar: a través de un comunicado difundido por Bobo Producciones, la empresa dejó claro que el actual grupo JNS no mantiene vínculo alguno con el proyecto anunciado por Sirvent.

El comunicado, emitido por Bobo Producciones, subrayó que las integrantes actuales de JNS se enteraron del anuncio al mismo tiempo que el público, a través de las redes sociales.

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90. (Crédito: Instagram

En el documento, se enfatizó que ni Taddei, Murguía ni López participan ni están involucradas en ninguna etapa de la iniciativa impulsada por Paty Sirvent.

Además, se recalcó que JNS es una marca registrada, propiedad tanto de Bobo Producciones como de las integrantes del grupo, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La empresa advirtió que el nombre JNS no puede ser utilizado en ningún proyecto o comunicación sin la autorización expresa y por escrito de Bobo Producciones. El comunicado alertó que cualquier uso no autorizado de la marca, como podría ocurrir en el proyecto de Sirvent, podría derivar en acciones legales.

JNS se deslinda del proyecto anunciado por Paty Sirvent y advierte sobre el uso de la marca (Bobo)

El anuncio de Paty Sirvent coincidió con la apertura de una cuenta oficial de Instagram bajo el nombre “Jeans JNS Oficial”, que incorpora también el acrónimo JNS, utilizado en los últimos años por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

La incertidumbre sobre la formación que tendrá el grupo en esta nueva etapa persiste, ya que una publicación anterior de Sirvent incluyó la frase “¿Nueva generación?”, lo que sugiere la posibilidad de que nuevas integrantes se sumen al proyecto.

La noticia ha reavivado la nostalgia entre los seguidores, quienes recuerdan con especial afecto temas como “Pepe”, “Enferma de amor” y “Dime que me amas”, canciones que acompañaron a toda una generación y se convirtieron en himnos, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ.

La apertura de 'Jeans JNS Oficial' en Instagram incrementa la incertidumbre sobre la nueva formación del grupo (IG)

Durante la grabación, Sirvent rememora los orígenes de Jeans hace tres décadas y expresa: “Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar”, según su publicación en Instagram.

Más adelante, comparte su satisfacción al mirar atrás: “Ahora, volteando hacia atrás, me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó, todos los recuerdos increíbles que tengo con mis compañeras”.