Gobierno de Puebla aclara viaje de Alejandro Armenta en jet privado

El gobierno de Puebla aseguró que el viaje en jet privado realizado por el gobernador Alejandro Armenta Mier a Nueva Jersey fue para acompañar a un familiar hospitalizado. (CUARTOSCURO/@AleEsat)

El gobierno de Puebla confirmó este miércoles la razón por la que el gobernador Alejandro Armenta Mier fue visto en un vuelo privado saliendo del aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey.

Este miércoles, imágenes de Armenta acompañado de su esposa e hija en el aeropuerto de Nueva Jersey circularon en redes sociales y motivaron cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para el vuelo, además de que el mandatario no pidió licencia para ausentarse de su cargo.

El Learjet 60 con matrícula XA-IBC en el que fue visto se renta en 3.700 dólares por hora, y el trayecto desde Teterboro hasta Puebla tuvo una duración de cinco horas. El costo alcanzó 18.500 dólares, equivalentes a 347.615 pesos mexicanos al tipo de cambio vigente, según información de la compañía Aero JL.

Alejandro Armenta también viajó en aeronave privada desde Nueva Jersey, EEUU. Foto: x.com/@Arouet_V

Registros de plataformas de monitoreo de vuelos indicaron que el vuelo privado despegó a las 19:49 horas (hora local) de Nueva Jersey y aterrizó en Puebla a las 22:25 horas, después de recorrer unos 3.500 kilómetros.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que el mandatario había salido a Phoenix, Arizona, para sostener reuniones sobre inversiones en Puebla. Posteriormente, la versión oficial cambió.

Gobierno de Puebla aclara vuelo

Tras la publicación del itinerario aéreo y las imágenes de Armenta en Nueva Jersey, la oficina de Comunicación del gobierno estatal emitió un mensaje en su cuenta oficial.

“El gobernador de Puebla, @armentapuebla, se trasladó a Nueva Jersey en Estados Unidos, para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada. Para este traslado no se utilizaron recursos públicos”, difundió la dependencia.

(Captura de pantalla)

Detalló que el equipo que asistió a la conferencia de semiconductores en Phoenix correspondió a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El uso de aeronaves privadas por funcionarios ha generado debate sobre la congruencia de estos gastos con los principios de austeridad del partido Morena.

También este miércoles surgió controversia por el uso de aeronaves privadas entre figuras de Morena, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña enfrentara cuestionamientos tras ser captado en un jet privado durante una gira por Coahuila.

El legislador justificó la decisión bajo el argumento de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “ha dicho que cuando es necesario se permite”. Ante preguntas de la prensa sobre si su elección contradecía la política de austeridad, Fernández Noroña respondió: “No tengo nada que transparentar”, e insistió en que el vuelo obedeció a la necesidad de asistir a varias asambleas informativas en distintos municipios del estado.

Durante su encuentro con medios, el senador también ironizó sobre el origen de los fondos y desestimó señalamientos sobre falta de transparencia, al asegurar que no utiliza recursos públicos y que estos traslados son permitidos en situaciones específicas.