México

“Avatar: El camino del agua” vuelve a las salas de cine de México para reestreno de una semana

El mundo de Pandora será traído nuevamente a la pantalla grande del país en sus formatos IMAX y 3D

Por Omar Martínez

Avatar: El camino del agua
Avatar: El camino del agua será reestrenada en las principales salas de cine del país. Foto: Disney.

Además de ser una de las películas más taquilleras de la historia, Avatar ha tenido una gran aceptación en el distinto público.

El mundo de Pandora ha cosechado miles de fans en todo el mundo y varios de ellos se encuentran en México, país donde consentirá al público amante de estas películas con un reestreno de la cinta.

Pandora estará de regreso en la pantalla grande nuevamente. Será la segunda parte de Avatar, la cual fue estrenada en cines en diciembre de 2022 y por varias semanas estuvo en cartelera.

Nuevamente, Avatar: El Camino del agua, que es la segunda película de esta entrega, tendrá recorrido de una semana por los distintos complejos cinematográficos del país con un reestreno único e importante.

Se ha publicado el primer avance oficial de la tercera entrega de la saga de 'Avatar', la cual traerá de vuelta a los clásicos personajes bajo la dirección de James Cameron. Créditos: Youtube/20th Century Studios LA

El mundo de Pandora volverá a la pantalla grande de México para vivir nuevamente esta experiencia. Ya hay fecha de reestreno y semana de recorrido. Asimismo, los boletos ya están a la venta para quienes sean fans de la segunda película de Avatar.

El reestreno en las principales salas de cine en México será a partir de este jueves 2 de octubre y su recorrido únicamente será una semana.

Por lo tanto, Avatar: El camino de agua estará nuevamente en las salas de cine en México del jueves 2 al miércoles 8 de octubre.

El reestreno de la segunda
El reestreno de la segunda película de Avatar en México será del jueves 2 al miércoles 8 de octubre. Foto: Disney.

Los boletos ya están a la venta en los distintos complejos cinematográficos de todo el país para revivir esta experiencia.

Cabe aclarar que únicamente será exhibida la segunda película y no la primera, que fue estrenada en 2009.

Es importante mencionar que el reestreno en México de Avatar: El camino del agua será en los formatos IMAX y 3D.

¿De qué trata Avatar: El camino del agua?

Avatar: El camino del agua es la secuela de la película Avatar, dirigida por James Cameron. La trama se sitúa varios años después de los acontecimientos de la primera entrega y sigue a Jake Sully y Neytiri, quienes han formado una familia en Pandora.

Cuando una nueva amenaza humana llega al planeta, la familia Sully se ve obligada a abandonar su hogar y buscar refugio entre los clanes acuáticos de los Metkayina.

La segunda película de 'Avatar'
La segunda película de 'Avatar' es dirigida por el ganador del Premio Óscar, James Cameron. Foto: Disney+.

La película explora temas como la adaptación, la preservación del medio ambiente y el conflicto por los recursos.

Gran parte de la historia se desarrolla en paisajes submarinos, donde los protagonistas deben aprender a convivir y sobrevivir en una cultura diferente, enfrentándose tanto a antiguos como a nuevos enemigos.

