Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Carlos Torres Piña confirmó las detenciones (Ilustrativa/Archivo)

Las autoridades de Michoacán informaron la captura de seis elementos de la Policía Municipal de Buenavista, además de que ahora el control de la seguridad en dicha entidad está bajo responsabilidad de la Guardia Civil.

En una conferencia de prensa del 8 de octubre, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, detalló que los uniformados detenidos llevaban armas no registradas

Torres Piña aseguró que a lo largo del año los agentes de policía de Buenavista han sido objeto de agresiones cuando se mueven, específicamente durante la noche y la madrugada. Debido a las irregularidades que han sido detectadas en la corporación, actualmente hay coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los alcances de la corporación en el municipio.

“Se tomó la decisión de detener a los seis policías municionales. Decirles que no están en nel Sistema del Secretariado, cuentan con armas que no están registradas y que son de uso exclusivo del Ejército y que ayer por la noche venció el término para su revisión y procedimiento legal”.

Diversos agentes de seguridad han sido atacados en el municipio Crédito: Gobierno de Michoacán, FB

El fiscal agregó que el pasado lunes 6 de octubre mantuvo una reunión con el comandante de la 43/a Zona Militar de Apatzingán, José Luis Bucio Quiroz.

“A partir del día lunes la Policía de Buenavista ya no se encontraba en funciones, que son alrededor de 67 elementos los que están dados de alta en este municipio. Guardia Civil tiene unos elementos ahí que son los que están presentando el servicio de atención”, comentó Carlos Torres.

Ataques contra agentes de seguridad en Buenavista

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre fue registrado un enfrentamiento entre civiles y agentes de seguridad en Buenavista. Los uniformados realizaban trabajos de patrullaje en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, “La Ruana”.

Al final, efectivos del Ejército y la Guardia Civil asesinaron a tres de los atacantes y aseguraron un par de armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta con reporte de robo.

Mientras que a mediados de julio pasado ocurrió otro enfrentamiento entre elementos militares e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo anterior derivó en la muerte de dos agresores, además de la incautación de armas de fuego y un vehículo con blindaje y el cual contaba con las siglas del grupo delictivo.

La unidad asegurada (Especial)

Días antes, el 5 de julio pasado, civiles accionaron sus armas en contra de policías municipales que estaban en la carretera Buenavista-Tepalcatepec, lo que resultó en un elemento herido.