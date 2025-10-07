México

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Los agentes aseguraron armas de fuego luego de controlar la situación

Por Ale Huitron

Este martes se realizó un
Este martes se realizó un operativo en el municipio de Buenavista. Foto: SSP Michoacán

Elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano fueron atacados por civiles armados cuando se encontraban en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán, lo que dejó como saldo dos agresores abatidos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que el enfrentamiento ocurrió en la localidad de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, en el que agentes de seguridad se encontraban patrullando la zona.

Reportes señalan que los agentes fueron atacados con fusiles de asalto y explosivos, lo que provocó que de inmediato repelieran la agresión y se desatara un enfrentamiento por varios minutos.

Como resultado del intercambio de balas, dos agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Además, elementos de la Guardia Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron armas de fuego tras controlar la situación.

La SSP detalló que por este hecho ningún elemento de seguridad resultó lesionado. En tanto, se mantiene un operativo en el municipio para preservar el orden público.

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Información extraoficial refiere que los dos abatidos serían presuntos integrantes del bloque conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, conocido como Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG); sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Utilizan antidrones para reforzar seguridad en el municipio

Agentes de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y de la Guardia Civil fueron desplegados desde las primeras horas de la mañana de este martes en el municipio de Buenavista para disminuir hechos delictivos y mantener el orden público.

Durante la acción se efectuaron labores de vigilancia por tierra en calles y caminos de terracería, en los que se aprovechó el apoyo de antidrones.

Además, la SSP informó que este despliegue también contó con la colaboración de los trabajos de videovigilancia del C5 Michoacán con el monitoreo de sus cámaras y arcos carreteros para mantener el orden.

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Cabe señalar que este dispositivo de seguridad también se realizó tres días después de que se registrara una agresión armada en contra de elementos de la policía municipal, lo que provocó que se reforzara el dispositivo de vigilancia en la carretera de Apatzingán-Tepalcatepec para dar con los responsables del ataque.

Este hecho dejó dos policías municipales y un civil muertos, así como una mujer lesionada.

De acuerdo con reportes de medios locales, sujetos armados dispararon desde vehículos en movimiento contra la base de la Policía Municipal de manera sorpresiva, lo que habría provocado que los agentes no pudieran repeler a tiempo la agresión.

