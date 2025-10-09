México

Deja reposar esta mezcla todas las noches en tu inodoro para eliminar los malos olores

Combinar estos productos de fácil acceso también ayudará a proteger tu taza de baño de la aparición de sarro y manchas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Usar este remedio en la
Usar este remedio en la noche ayuda a qué la mezcla actúe por varias horas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El inodoro es, sin duda, una de las áreas más críticas del hogar en cuanto a higiene y olores. Mantenerlo fresco y libre de malos aromas es un desafío diario. Afortunadamente, no necesitas recurrir a costosos químicos agresivos para lograrlo. Existe un remedio casero, económico y totalmente natural que puedes aplicar todas las noches para asegurar un ambiente limpio y neutralizado.

La combinación ideal para esta tarea nocturna es una solución de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, potenciada por aceites esenciales. Este dúo dinámico no solo ataca los malos olores, sino que también desinfecta ligeramente y previene la acumulación de sarro y manchas.

El mejor remedio para verter diariamente en el inodoro por las noches se basa en una sencilla y potente mezcla:

Inodoro impecablemente limpio, esencial para
Inodoro impecablemente limpio, esencial para mantener la higiene y frescura en el baño del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicarbonato de Sodio: Este es el ingrediente estrella. El bicarbonato es un desodorizante natural que absorbe y neutraliza los olores ácidos y alcalinos, en lugar de simplemente enmascararlos con perfumes. Además, su naturaleza ligeramente abrasiva ayuda a aflojar los residuos adheridos a la porcelana.

Vinagre Blanco: El vinagre es un ácido acético natural que elimina bacterias, disuelve depósitos minerales (sarro) y ataca el moho. Cuando reacciona con el bicarbonato, se produce una efervescencia que ayuda a limpiar la línea de flotación y el desagüe.

Aceite Esencial: Agregar unas gotas de un aceite esencial, como el de árbol de té (por sus propiedades antibacterianas) o de lavanda o limón (por su frescura), le dará un aroma agradable y limpio al inodoro.

La aplicación de este tratamiento debe hacerse justo antes de ir a dormir, ya que la inacción nocturna permite que los ingredientes trabajen en el inodoro durante horas sin ser interrumpidos por descargas.

Este remedio ayudará a prevenir
Este remedio ayudará a prevenir la aparición de malos olores en el inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Vierte el Bicarbonato: Antes de usar la mezcla, asegúrate de que el inodoro esté lo más seco posible (por ejemplo, después de la última descarga de la noche). Espolvorea media taza de bicarbonato de sodio directamente en la taza, procurando cubrir las paredes internas y el fondo.
  • Añade el Vinagre y Aceite: Agrega aproximadamente una taza de vinagre blanco. Inmediatamente verás cómo comienza la reacción efervescente. Si deseas un efecto aromático, añade 10 gotas del aceite esencial de tu elección.
  • Deja Actuar Toda la Noche: Lo crucial es dejar que la mezcla repose sin jalar la cadena. La efervescencia y la acidez trabajarán lentamente para disolver los residuos orgánicos, neutralizar el pH de los olores y ablandar el sarro.
  • Finaliza por la Mañana: Al despertar, simplemente jala la cadena. La poderosa mezcla se llevará consigo los malos olores y residuos, dejando el inodoro limpio y con un aroma fresco. Para una limpieza más profunda (una vez a la semana), puedes usar la escobilla para frotar ligeramente antes de descargar.

Al incorporar este hábito en tu rutina nocturna, no solo estarás eliminando el origen de los malos olores, sino que también estarás manteniendo tu inodoro en mejores condiciones a largo plazo, de forma segura para el medio ambiente y libre de químicos tóxicos.

Temas Relacionados

InodoroMalos oloresRemedios caserosLimpiezaHogarmexico-noticias

Más Noticias

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

El éxodo desde la sierra de Badiraguato refleja el impacto de la crisis de violencia por la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza

La guerra interna del Cártel

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Recientemente Lupillo publicó un libro donde narra su supuesto noviazgo con Belinda

Filtran video de Belinda y

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

El sismo sucedió a las 1:22 horas, a una distancia de 55 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 149.9 km

Temblor en Chiapas: se registra

Gobierno de Puebla aclara viaje de Alejandro Armenta en jet privado

Imágenes y datos de vuelo difundidos en redes sociales evidenciaron el traslado en avión privado del gobernador Alejandro Armenta

Gobierno de Puebla aclara viaje

Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guerrero registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

La guerra interna del Cártel

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

ENTRETENIMIENTO

Filtran video de Belinda y

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Flor Amargo denuncia supuesta estafa al comprar cámara de 40 mil pesos

Leonardo revela primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar y le dedica emotivo mensaje: “Seguirá brillando”

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

Además de Jimena Longoria, otra ex conductora de Venga la Alegría se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?