Cuáles son los beneficios de tomar jugo de calabaza con espinaca y piña en ayunas

Esta mezcla de verduras y frutas frescas ofrece vitaminas esenciales

Por Cinthia Salvador

Esta mezcla de verduras y frutas frescas ofrece vitaminas esenciales.

La combinación de jugo de calabaza, espinaca y piña consumida en ayunas ha ganado interés entre quienes buscan nuevas alternativas naturales para cuidar su salud. Este preparado, presente en rutinas matutinas de diferentes regiones de América Latina, destaca por las propiedades de sus ingredientes y su impacto potencial en el organismo tras el ayuno nocturno.

Beber en la mañana una mezcla fresca de estos vegetales y frutas se interpreta como una estrategia para incorporar nutrientes esenciales desde las primeras horas del día.

El jugo de calabaza se asocia tradicionalmente con beneficios para la digestión y la función hepática. Su contenido de agua y fibra facilita la motilidad intestinal tras varias horas de reposo digestivo. Aporta vitaminas como la A, la C y algunas del grupo B, así como minerales como potasio y magnesio.

Incorporar este preparado a la rutina diaria se vincula con la búsqueda de alternativas naturales para favorecer procesos digestivos y fortalecer el sistema inmunológico al comenzar el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto diurético leve que produce ayuda a reducir la retención de líquidos y promueve un inicio diurno activo para el metabolismo.

La espinaca, por su parte, aporta una concentración destacada de hierro y ácido fólico, elementos vinculados a la producción de glóbulos rojos y a la prevención de estados de fatiga o debilidad matutina. Experimentar un aumento de energía durante las primeras horas tras su consumo se relaciona con la presencia de micronutrientes clave.

Además, la espinaca contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides que favorecen la salud ocular, según información divulgada por medios de cobertura regional. Mientars que la piña introduce enzimas como la bromelina, reconocida por su acción favorable sobre la digestión de proteínas. Al ofrecer una fuente natural de vitamina C, también interviene en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Consumir piña en ayunas genera un efecto estimulante y refrescante que se traduce en una sensación de bienestar general al comenzar la jornada.

El efecto sinérgico de la calabaza, la espinaca y la piña reside en la complementariedad de sus nutrientes y en la capacidad de estimular funciones orgánicas básicas antes del desayuno tradicional. Quienes incluyen este jugo en su rutina buscan agilizar el tránsito intestinal, iniciar el día con hidratación adecuada y recibir una dosis de antioxidantes que contribuyan a combatir el estrés oxidativo acumulado durante el descanso nocturno.

Diversos hábitos de salud promueven una mezcla vegetal y frutal por sus aportes nutricionales y su efecto refrescante al iniciar la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la mezcla proporciona una opción de bajo aporte calórico, lo que puede resultar atractivo para personas que monitorean su ingesta energética o practican ayunos intermitentes.

Expertos en nutrición coinciden en que la clave para aprovechar las bondades del jugo matutino radica en la preparación a partir de ingredientes frescos, en proporciones balanceadas y evitando aditivos como azúcares refinados.

Receta de jugo de calabaza, espinaca y piña

Ingredientes:

  • 1 taza de calabaza cruda pelada y cortada en dados
  • 1 taza de espinaca fresca (bien lavada)
  • 1 taza de piña fresca en trozos
  • 1 vaso de agua (aproximadamente 200 ml)
  • Opcional: jugo de medio limón

Preparación:

1. Lavar cuidadosamente la calabaza, la espinaca y la piña.

2. Cortar la calabaza en dados pequeños y la piña en trozos.

3. Colocar en la licuadora la calabaza, la espinaca, la piña y el agua.

4. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y líquida.

5. Si se desea, agregar el jugo de medio limón y mezclar nuevamente.

6. Servir de inmediato, sin colar, para conservar toda la fibra.

