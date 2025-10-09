México

¿Cómo hacer pan de masa madre en casa?

Este ingrediente requiere paciencia en la cocina hasta mejorar la técnica

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa madre es un fermento natural compuesto por harina y agua que contiene microorganismos, principalmente levaduras y bacterias lácticas, presentes en el ambiente. Estos microorganismos descomponen los azúcares de la harina, produciendo dióxido de carbono y ácidos orgánicos, lo que genera el levado y el sabor característico del pan.

Cuando se trata de cómo hacer pan de masa madre en casa, la clave está en la preparación cuidadosa de la masa madre, la elección adecuada de harinas y la atención a cada etapa del proceso.

Estos son algunos trucos prácticos que facilitan lograr un pan con corteza crujiente y una miga esponjosa, incluso para quienes están dando sus primeros pasos en la panadería artesanal.

Ingredientes:

  • 450 g de harina de trigo panadera de media fuerza (W260/W270), combinable con otras harinas de fuerza W300, W180, W200 o W220.
  • 60 g de harina T80.
  • 180 g de masa madre al 100% de hidratación, bien activa.
  • 320 g de agua mineral o filtrada.
  • 11 g de sal marina fina.

Instrucciones paso a paso:

  1. Preparar la masa madre: Extraerla de la nevera y realizar 2-3 refrescos con harina y agua para activarla plenamente, asegurándose de que duplique su volumen y esté esponjosa antes de usar.
  2. Autólisis: Combinar las harinas con el agua en un bol hasta integrar bien, sin restos secos. Tapar y dejar reposar durante 1 a 2 horas a temperatura ambiente (22 °C–24 °C).
  3. Añadir la masa madre: Una vez concluido el reposo, incorporar la masa madre activa a la mezcla y amasar (a mano o con robot amasador) hasta integrar completamente. Dejar reposar 30 minutos cubierto.
  4. Añadir la sal: Transcurridos los 30 minutos, revisar la temperatura y la malla de gluten de la masa, añadir la sal y, si resulta necesario, ajustar la hidratación con un poco más de agua. Mezclar bien y tapar nuevamente, dejando reposar otros 30 minutos.
  5. Primer pliegue: En una superficie húmeda, volcar la masa y plegar los bordes hacia el centro ayudándose de las manos humedecidas y una rasqueta. Dar forma suave (boleado) y devolver al bol. Cubrir y dejar reposar otros 30 minutos.
  6. Laminado: Humedecer de nuevo la superficie y las manos. Estirar la masa cuidadosamente formando un “paño” amplio, y realizar pliegues en tríptico (superior, inferior y laterales). Pasar la masa al recipiente ligeramente aceitado, marcar la altura y tapar para reposar 45 minutos.
  7. Fermentación en bloque: Durante las siguientes 5-7 horas a temperatura ambiente (aprox. 24 °C) realizar dos o tres pliegues más cada 45 minutos, revisando temperatura y tensión en la masa después de cada pliegue.
  8. Formado en batard: Una vez que la masa haya doblado su volumen y esté lisa y con tensión, desgasificar suavemente sobre la encimera enharinada, formar en tríptico, enrollar y sellar. Transferir al banetton con la costura hacia arriba, tapar y dejar reposar 15 minutos.
  9. Segunda fermentación en frío: Llevar la masa a la nevera tapada durante 8 a 12 horas.
  10. Horneado: Precalentar el horno a 250 °C con calor solo abajo y colocar una bandeja con agua en la base para generar vapor. Sacar la masa de la nevera justo antes de hornear, espolvorear con semolina, greñar con una cuchilla y deslizar sobre una bandeja en la posición central.
  11. Cocción: Hornear 16 minutos con vapor. Retirar la bandeja con agua, bajar la temperatura a 200 °C (calor arriba y abajo) y hornear 20 minutos más. Finalmente, añadir otros 10 minutos con aire para una corteza crujiente.
  12. Enfriado: Dejar enfriar el pan en una rejilla antes de cortarlo, garantizando así la textura interna adecuada.

La preparación de pan de masa madre requiere paciencia y varios intentos hasta perfeccionar la técnica.

Temas Relacionados

PanMasa madremexico-noticias

Más Noticias

CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx

La administración actual del Gobierno de la Ciudad de México ha fortalecido la recaudación y destina nuevos recursos a obra pública

CDMX recibe respaldo de Moody’s

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Los sujetos fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo de La Línea

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Pensionados del IMSS podrán obtener estos descuentos en noviembre y diciembre

Las personas adultas mayores podrán planificar dónde hacer sus compras para las fiestas de de año

Pensionados del IMSS podrán obtener

Temblor hoy 9 de octubre en México: reportan dos sismos de magnitud 3.0 y 3.1

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 9 de octubre

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables

Dejan narcomanta y restos humanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante revela la

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

DEPORTES

Revelan cómo se encuentra Omar

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia