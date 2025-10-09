México

Citi rechaza oferta de Grupo México, compañía de Germán Larrea, para comprar el 100% de Banamex

La compañía dio a conocer la noticia por medio de un comunicado

Por Miguel Flores

Citi prefirió la oferta de
Citi prefirió la oferta de Chico Pardo. REUTERS/Raquel Cunha

Citi rechazó oficialmente la oferta que le hizo Grupo México, compañía perteneciente a Germán Larrea, segundo hombre más rico de México, para adquirir Banamex.

Por medio de un comunicado, Citi señaló que tras evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la información, dio a conocer a Grupo México que rechazaba su oferta.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, se lee en el comunicado.

Con esto, Citi dio a entender que prefería la venta del 25% de las acciones de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2026.

Cabe señalar que Germán Larrea y Grupo México habían dado un ultimátum de 10 días a Citi para responder a su oferta de compra de Banamex, que había evaluado a la empresa en USD 9 mil millones.

La compañía rechazó la oferta
La compañía rechazó la oferta de Germán Larrea. Crédito: cuartoscuro

En 2023, Germán Larrea ya había estado cerca de adquirir el banco, sin embargo, la operación no se concretó.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos”, dijo en aquella ocasión el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

El pasado mes de septiembre, se dio a conocer que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex.

Jane Fraser, directora general de Citi, destacó que la inversión es un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que se está construyendo con Chico Pardo.

La transacción fue valorada en 42 mil millones de pesos, o sea, unos USD 2 mil 300 millones, y representa un paso clave en la desinversión de Citigroup en México.

El acuerdo contempla la adquisición de alrededor de 520 millones de acciones ordinarias del Grupo Financiero Banamex. El precio acordado corresponde a 0.80 veces el valor contable del banco y 0.95 veces su valor contable tangible, conforme a los estándares contables mexicanos.

El empresario Fernando Chico Pardo,
El empresario Fernando Chico Pardo, propietario del 25% de Banamex, ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 25 de septiembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

De acuerdo con Citi, la transacción aún debe cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes, y se prevé que se concrete en la segunda mitad del 2026.

Oferta de Germán Larrea

Hace unos días, Grupo México, de Germán Larrea, presentó una oferta para adquirir el 100% de las acciones de Grupo Financiero Banamex, o en su caso, una participación mayoritaria. Apenas el pasado martes, la compañía de Larrea dio un límite de 10 días a Citi para para evaluar su propuesta, misma que fue rechazada este jueves.

Se señaló que si Chico Pardo estaba dispuesto a mantener su compra del 25% de las acciones, lo aceptaban. La oferta de Grupo México valuó la institución financiera en cerca de USD 9 mil 400 millones.

